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キングジムなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7678＞ ;あさくま;559%;35200;0.47;3775;-70 ＜2404＞ ;鉄人化HD;387%;11600;1.19;419;-2 ＜2937＞ ;サンクゼール;300%;7200;0.37;1970;-2 ＜2930＞ ;北の達人;218%;831400;1.42;150;-1 ＜3222＞ ;ＵＳＭＨ;195%;490300;0.30;804;-2 ＜8079＞ ;正栄食;191%;119400;0.05;4420;-40 ＜4425＞ ;Kudan;171%;121300;2.74;1436;-44 ＜1630＞ ;小売;145%;80;2.11;30210;-250 ＜2910＞ ;ロックフィルド;143%;68500;0.10;1465;-5 ＜3329＞ ;東和フード;138%;25600;0.54;2098;-5 ＜7925＞ ;前沢化成;137%;72600;0.20;1765;-15 ＜2752＞ ;フジオフード;130%;94700;0.11;1351;-3 ＜2841＞ ;IFナス100H有;122%;243;18.59;12415;35 ＜9227＞ ;マイクロ波化学;117%;109300;1.82;689;-6 ＜9903＞ ;カンセキ;100%;500;8.00;896;3 ＜4169＞ ;エネチェンジ;99%;103200;8.95;251;-8 ＜6630＞ ;ヤーマン;79%;66500;1.01;829;-13 ＜7962＞ ;キングジム;76%;6100;0.77;850;-2 ＜4382＞ ;HEROZ;63%;32800;1.49;1230;-28 ＜6096＞ ;レアジョブ;61%;7100;21.17;395;-2
[コメント]キングジム＜7962＞は信用倍率1倍を下回って売り長となっている。《TY》
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