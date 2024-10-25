*06:45JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが下支え（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

DEC24

Ｏ 37970（ドル建て）

Ｈ 38440

Ｌ 37830

Ｃ 38195 大証比+35（イブニング比+105）

Vol 4100



DEC24

Ｏ 37865（円建て）

Ｈ 38355

Ｌ 37730

Ｃ 38090 大証比-70（イブニング比+0）

Vol 18292

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル151.82円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、キヤノン<7

751>、豊田自動織機＜6201＞、村田製作所＜6981＞、ルネサス＜6723＞、ダイキン工業<6367

>、富士フイルム＜4901＞などが下落し、全般売り優勢

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 170.43 -0.90 2587 -15.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.30 0.10 1564 -1

8035 (TOELY) 東京エレク 76.71 2.84 23292 267

6758 (SONY.N) ソニー 17.69 0.16 2686 1.5

9432 (NTTYY) NTT 23.91 0.14 145 -0.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.35 0.17 2786 -1.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 52.14 1.35 3958 -16

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.02 0.08 50131 -69

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.74 -0.13 8727 -65

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.99 0.17 5766 -24

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 98.98 0.21 7514 -40

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.34 0.06 3122 7

8031 (MITSY) 三井物産 407.26 2.26 3092 -8

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.13 0.23 9208 -73

4568 (DSNKY) 第一三共 31.60 0.04 4798 -8

9433 (KDDIY) KDDI 15.46 0.07 4694 -28

7974 (NTDOY) 任天堂 13.23 0.14 8034 -35

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.21 0.03 5497 -18

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.29 -0.12 1533 -3.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.56 0.04 4116 -28

6902 (DNZOY) デンソー 13.80 -0.04 2096 -16

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.83 0.33 6932 -10

4661 (OLCLY) オリエンランド 23.32 -0.10 3540 -15

8411 (MFG.N) みずほFG 4.10 0.04 3112 12

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.81 0.00 17930 -155

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.80 -0.06 4190 -18

7741 (HOCPY) HOYA 131.04 1.64 19894 -31

6503 (MIELY) 三菱電機 30.54 0.42 2318 -14.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.07 0.01 2754 -28.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.29 -0.19 4902 -137

6273 (SMCAY) SMC 20.63 0.15 62641 361

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 7.95 -0.35 1207 -136.5

6146 (DSCSY) ディスコ 24.80 0.50 37651 51

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.84 0.48 2253 -13

8053 (SSUMY) 住友商事 21.13 -0.03 3208 -24

6702 (FJTSY) 富士通 19.59 0.12 2974 -23.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 72.94 1.68 11074 -121

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.21 -0.05 5529 -33

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1518 144

8002 (MARUY) 丸紅 153.35 0.36 2328 -10

6723 (RNECY) ルネサス 6.66 0.13 2022 -20

6954 (FANUY) ファナック 12.63 0.02 3835 -21

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.31 0.03 3387 -25

8801 (MTSFY) 三井不動産 25.90 -0.10 1311 -8

6301 (KMTUY) 小松製作所 25.86 -0.03 3926 -10

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.85 0.04 3598 -29

6594 (NJDCY) 日本電産 4.94 0.21 3000 15.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 52.90 1.90 8031 -22

4543 (TRUMY) テルモ 19.22 0.37 2918 2.5

8591 (IX.N) オリックス 105.45 0.08 3202 -15

（時価総額上位50位、1ドル151.82円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5162 522 11.25

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1518 144 10.48

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2289 169 7.97

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1829 122 7.15

9503 (KAEPY) 関西電力 8.48 2575 83 3.33

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 7.95 1207 -136.5 -10.16

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.40 3401 -378 -10.00

7751 (CAJPY) キヤノン 32.29 4902 -137 -2.72

8267 (AONNY) イオン 24.10 3659 -63 -1.69

5802 (SMTOY) 住友電気工業 14.87 2258 -38.5 -1.68



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42374.36 前日比：-140.59

始値：42522.55 高値：42522.55 安値：42191.83

年初来高値：43275.91 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18415.49 前日比：138.83

始値：18384.16 高値：18435.37 安値：18305.42

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5809.86 前日比：12.44

始値：5817.80 高値：5817.80 安値：5784.92

年初来高値：5864.67 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.468％ 米10年国債 4.219％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は140.59ドル安の42,374.36ドル、ナスダックは13

8.83ポイント高の18,415.49で取引を終了した。

新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場への懸念後退で、寄り付き後、堅調。ナ

スダックは電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の上昇が指数を押し上げ終日堅調に推

移した。長期金利の低下も支援し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウは手仕舞い売りに押

され下落に転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了した。セクター別では、自動車・

自動車部品が上昇した一方で、不動産管理・開発が小幅下落。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は第3四半期決算で粗利益が予想以上に改善、さ

らに、マスク最高経営責任者（CEO）が来年の納車台数を20％‐30％増やすと表明し、

大幅高。企業向けIT管理ソフトウエアメーカーのサービスナウ（NOW）は第3四半期の強

い売上が好感され、上昇した。貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービス（UP

S）は第3四半期決算で、2年ぶり増収・増益を計上し、大幅高。

不動産サービス会社のCBREグループ（CBRE）は通期の1株当たり利益見通しを引き上

げ、上昇した。航空機メーカーのボーイング（BA）は新たな労働協約案を巡りスト実施

中の組合員が否決したと労組が発表、ストが継続したため巨額損失が警戒され下落。鉄

道会社のユニオンパシフィック（UNP）は第3四半期決算の内容や第4四半期の見通しが

アナリスト予想を下回り、下落した。

銀行のキャピタル・ワン・ファイナンシャル（COF）は取引終了後に第3四半期決算を発

表。調整後の1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》