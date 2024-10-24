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kubell Chatworkがビジネスチャット国内利用者数6年連続第一位
記事提供元：フィスコ
*18:15JST kubell---Chatworkがビジネスチャット国内利用者数6年連続第一位
kubell＜4448＞は22日、ビジネスチャット「Chatwork（チャットワーク）」が、ニールセンデジタルが実施する「Nielsen NetView/Mobile NetView Customized Report」で、ビジネスチャット国内利用者数6年連続第一位を獲得したことを発表した。
「Chatwork」は、2011年3月に提供が開始され、6月末時点で利用者数（ID）705万以上、59万社以上に利用されている。直感的に利用できるシンプルなUIと機能が特徴で、外部との接続もしやすいため、利用が拡大されてきた。同社は、日本の中小企業へITやDXに対する有益な情報提供を行うとともに、本来行うべき仕事に集中できる環境を整える支援を行っている。
*Nielsen NetView 及びNielsen Mobile NetView Customized Report 2024年4月度調べ月次利用者（MAU:Monthly Active User）調査。 調査対象はChatwork、Microsoft Teams、Slack、LINE WORKS、Skypeを含む41サービスを株式会社kubellにて選定。《AK》
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