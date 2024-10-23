*07:09JST 米国株式市場はまちまち、ソフトランディング期待やハイテクが支える（22日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（22日）

DEC24

Ｏ 39200（ドル建て）

Ｈ 39235

Ｌ 38295

Ｃ 38490 大証比+60（イブニング比+210）

Vol 4663



DEC24

Ｏ 39110（円建て）

Ｈ 39135

Ｌ 38200

Ｃ 38390 大証比-40（イブニング比+110）

Vol 17237

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（22日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル151.03円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ファナック

＜6954＞、富士フイルム＜4901＞、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、MS&ADインシHD<8725

>、信越化学工業＜4063＞などが下落し、全般やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 169.93 0.76 2566 21

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.59 -0.10 1599 7.5

8035 (TOELY) 東京エレク 76.15 -2.64 23002 12

6758 (SONY.N) ソニー 17.89 -0.21 2702 11

9432 (NTTYY) NTT 24.06 -0.06 145 -0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.68 -0.16 2821 4.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 51.68 -0.86 3903 5

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.99 -1.52 51335 -95

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.84 -0.43 9013 -1

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.31 -0.29 5833 -35

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 100.39 0.21 7581 -24

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.65 -0.12 3184 24

8031 (MITSY) 三井物産 413.50 -3.32 3123 -3

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.68 -0.12 9575 -71

4568 (DSNKY) 第一三共 32.54 -0.12 4915 16

9433 (KDDIY) KDDI 15.56 -0.11 4700 -31

7974 (NTDOY) 任天堂 13.23 -0.11 7993 -17

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.75 -0.82 5550 -22

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.44 -0.06 1532 19.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.52 0.00 4084 -5

6902 (DNZOY) デンソー 13.68 -0.10 2066 -9.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.78 -0.42 6881 -4

4661 (OLCLY) オリエンランド 23.59 -0.24 3563 -16

8411 (MFG.N) みずほFG 4.21 -0.05 3179 38

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.14 -0.27 18335 -100

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.13 -0.02 4268 13

7741 (HOCPY) HOYA 132.64 -2.36 20033 -77

6503 (MIELY) 三菱電機 30.50 -0.70 2303 -5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.27 -0.09 2800 -14

7751 (CAJPY) キヤノン 33.22 -0.11 5017 -6

6273 (SMCAY) SMC 21.05 -0.53 63584 574

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.30 -0.10 1254 -120.5

6146 (DSCSY) ディスコ 25.90 -0.40 39117 -203

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.62 -0.19 2208 -12

8053 (SSUMY) 住友商事 21.52 -0.27 3250 -1

6702 (FJTSY) 富士通 19.95 -0.27 3013 -11

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 71.67 -1.09 10824 -31

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.60 -0.08 5618 -24

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1510 111.5

8002 (MARUY) 丸紅 156.61 -2.45 2365 -1.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.58 -0.21 1988 -10.5

6954 (FANUY) ファナック 12.89 -0.18 3894 -31

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.68 -0.45 3425 -22

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.60 -0.20 1339 1

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.17 -0.46 3952 8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.03 -0.13 3634 -27

6594 (NJDCY) 日本電産 4.76 -0.08 2876 32

6857 (ATEYY) アドバンテスト 52.80 -1.90 7974 14

4543 (TRUMY) テルモ 19.22 -0.34 2903 -12.5

8591 (IX.N) オリックス 107.11 -1.04 3235 15

（時価総額上位50位、1ドル151.03円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5135 526 11.41

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1510 111.5 7.97

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1820 133 7.88

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2278 104 4.78

5020 (JXHLY) ENEOS 10.65 804 32.1 4.16

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.00 3474 -357 -9.32

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.30 1254 -120.5 -8.77

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.45 1578 -30 -1.87

4755 (RKUNY) 楽天 6.13 926 -10.6 -1.13

4911 (SSDOY) 資生堂 22.20 3353 -38 -1.12



「米国株式市場概況」（22日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42924.89 前日比：-6.71

始値：42876.84 高値：43041.05 安値：42718.26

年初来高値：43275.91 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18573.13 前日比：33.12

始値：18451.86 高値：18620.71 安値：18413.47

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5851.20 前日比：-2.78

始値：5832.70 高値：5863.04 安値：5821.17

年初来高値：5864.67 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.494％ 米10年国債 4.21％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は6.71ドル安の42,924.89ドル、ナスダックは33.12

ポイント高の18,573.13で取引を終了した。

積極的な利下げ期待の後退で売りが継続し、寄り付き後、下落。良好な経済指標や国際

通貨基金（IMF）による国内経済の成長見通し引き上げを受けソフトランディング期待

を受けた買いが支え相場は上昇に転じた。ダウは終盤にかけ、金利の上昇を嫌気した売

りに押され、小幅安、ナスダックはハイテクへの期待に底堅く推移しプラス圏を維持

し、まちまちで終了。セクター別では、食品・飲料・タバコが上昇した一方で、電気通

信サービスが下落した。

自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）は第3四半期決算で堅調な利益を計上、

通期見通しも良好で、上昇。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクテ

ィブ（PTON）は会員制倉庫型卸売・小売り会社のコストコ（COST）と提携し、ホリデー

シーズン中、店舗での販売が明らかになり、上昇。コストコもアナリストが投資判断を

引き上げ、上昇。

通信のベライゾン（VZ）は第3四半期決算で、退職関連費が響き減益を計上し、下落。

鉄鋼メーカーのニューコア（NUE）は鉄鋼価格の下落で収益減が懸念され下落した。靴

メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

半導体のテキサス・インストール（TXN）は取引終了後に四半期決算を発表。結果を受

けて、時間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》