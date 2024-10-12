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前日に動いた銘柄 part1 松竹、AeroEdge、コシダカHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 松竹、AeroEdge、コシダカHDなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
松竹＜9601＞ 9246 -1069
25年2月期業績予想を下方修正。
ヴィッツ＜4440＞ 840 +30
営業利益は前期50.6％増・今期19.6％増予想。
アルバイトタイ＜2341＞ 143 -8
上期営業利益が98.2％減と第1四半期の80.3％減から減益率が拡大。
Chordia＜190A＞ 296 -38
日本血液学会学術集会でCLK阻害薬CTX-712の第1相臨床試験の成績発表。
AeroEdge＜7409＞ 2273 +400
海外グローバル大手航空機関連メーカーと部品供給に関する長期契約。
スローガン＜9253＞ 674 -150
上期営業利益が13.7％減と第1四半期の54.9％増から減益に転じる。
コシダカHD＜2157＞ 1133 +150
前期大幅上振れ着地で今期も2ケタ増益見通しに。
竹内製作所＜6432＞ 4705 +325
収益予想上方修正や自社株買いの発表で。
SHIFT＜3697＞ 15650 +1000
24年8月期下振れ着地もあく抜け感が先行。
マネーフォワード＜3994＞ 6240 +326
ビジネス料金の改定を発表。
チヨダ＜8185＞ 1161 +78
上半期業績予想を上方修正している。
MonotaRO＜3064＞ 2500 +141.5
9月月次売上は2ケタ増に転じる。
いちご＜2337＞ 384 +22
想定以上の水準の自社株買いを評価へ。
フジクラ＜5803＞ 5456 +286
メリルリンチ日本証券では目標株価引き上げ。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1777 +68
分割権利落ち後の調整に対する自律反発へ。
コジマ＜7513＞ 1021 +40
24年8月期の上振れ決算を高評価。
ネクステージ＜3186＞ 1513 +68
モルガン・スタンレーMUFG証券では買い推奨を継続。
ベイカレント＜6532＞ 5277 +84
上半期2ケタ増益見直しで切り返す動きに。
サンウェルズ＜9229＞ 1590 +84
緩やかなリバウンドの動き継続。
GMOペイメントゲートウェイ＜3769＞ 9357 +313
公取委のキャッシュレス決済手段の競争促進策なども材料視か。
FPG<7148> 2438 +90
配当権利落ちによる売り一巡後は上値追い優勢。
ファーストリテイリング<9983> 54490 +3130
国内外ユニクロ事業好調で前期は大幅上振れ着地に。
トレジャー・ファクトリー<3093> 1413 -227
6-8月期小幅減益で目先の出尽くし感優勢。
オーエスジー<6136> 1782.5 -174
想定以上の下方修正で一転営業減益見通しに。《CS》
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