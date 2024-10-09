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10/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 10/9
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（42080.37、+126.13）
・ナスダック総合指数は上昇（18182.92、+259.01）
・1ドル＝148.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（39375、大阪日中比+415）
・SOX指数は上昇（5266.10、+69.30）
・VIX指数は下落（21.42、-1.22）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38937.54、-395.20）
・米原油先物は下落（73.57、-3.57）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・工作機械受注（9月）
・石油製品価格（7日）
・預金貸出金速報（9月末）
・臨時国会会期末、衆院解散
・イオン＜8267＞など決算発表
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独貿易統計（8月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（9月）
・米卸売在庫（8月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月17日-18日会合分）
・米10年物国債入札
・ジェファーソン米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演
・米イスラエル国防相会談
・ノーベル化学賞発表
・韓国は休場《ST》
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