*08:31JST 10/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（42080.37、+126.13）

・ナスダック総合指数は上昇（18182.92、+259.01）

・1ドル＝148.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（39375、大阪日中比+415）

・SOX指数は上昇（5266.10、+69.30）

・VIX指数は下落（21.42、-1.22）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38937.54、-395.20）

・米原油先物は下落（73.57、-3.57）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・工作機械受注（9月）

・石油製品価格（7日）

・預金貸出金速報（9月末）

・臨時国会会期末、衆院解散

・イオン＜8267＞など決算発表

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独貿易統計（8月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（9月）

・米卸売在庫（8月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月17日-18日会合分）

・米10年物国債入札

・ジェファーソン米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演

・米イスラエル国防相会談

・ノーベル化学賞発表

・韓国は休場《ST》