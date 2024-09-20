*06:57JST 米国株式市場は大幅反発、大幅利下げでソフトランディング期待高まる（19日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（19日）

DEC24

Ｏ 36565（ドル建て）

Ｈ 37860

Ｌ 36555

Ｃ 37695 大証比+805（イブニング比+195）

Vol 10684



DEC24

Ｏ 36420（円建て）

Ｈ 37705

Ｌ 36410

Ｃ 37530 大証比+640（イブニング比+30）

Vol 21985

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（19日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル142.62円換算）で、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ

＜6146＞、東京エレク＜8035＞、日本郵政＜6178＞、三菱UFJFG＜8306＞、みずほFG＜8411＞、ル

ネサス＜6723＞、テルモ＜4543＞、丸紅＜8002＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 183.47 6.76 2617 6.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.32 0.21 1473 30

8035 (TOELY) 東京エレク 83.35 4.11 23775 755

6758 (SONY.N) ソニー 93.23 2.74 13296 121

9432 (NTTYY) NTT 26.38 0.24 150 -0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.51 0.69 2925 41.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 52.11 3.16 3716 57

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.66 1.12 46580 680

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.82 0.74 8506 101

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.50 0.75 5847 97

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 108.76 4.68 7756 95

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.71 0.16 9064 118

8031 (MITSY) 三井物産 417.26 14.13 2975 47.5

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.08 0.91 9327 119

4568 (DSNKY) 第一三共 35.09 0.21 5005 55

9433 (KDDIY) KDDI 16.90 0.31 4821 8

7974 (NTDOY) 任天堂 13.50 0.22 7701 28

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.98 1.83 5274 86

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.62 0.89 1551 7.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.40 0.12 4107 14

6902 (DNZOY) デンソー 14.73 0.39 2101 18.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.04 0.37 6857 49

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.74 0.82 3956 42

8411 (MFG.N) みずほFG 4.05 0.12 2888 58.5

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.66 0.25 18056 186

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.93 0.11 4259 -4

7741 (HOCPY) HOYA 136.62 1.71 19485 290

6503 (MIELY) 三菱電機 31.76 0.04 2265 27

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.45 0.16 2696 30.5

7751 (CAJPY) キヤノン 33.54 0.78 4783 43

6273 (SMCAY) SMC 21.21 0.44 60499 849

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.05 0.00 1148 -164.5

6146 (DSCSY) ディスコ 25.70 1.20 36653 1203

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.19 0.13 2166 8

8053 (SSUMY) 住友商事 22.85 0.67 3259 42

6702 (FJTSY) 富士通 20.69 0.31 2951 28.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 77.48 2.16 11050 60

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.13 0.23 5457 22

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1426 30.5

8002 (MARUY) 丸紅 162.17 5.44 2313 38.5

6723 (RNECY) ルネサス 7.31 0.32 2085 39

6954 (FANUY) ファナック 13.49 0.27 3848 23

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.64 1.10 3372 55

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.40 0.80 1398 16

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.88 0.57 3834 9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.30 -0.04 3794 28

6594 (NJDCY) 日本電産 10.25 0.23 5847 37

6857 (ATEYY) アドバンテスト 45.40 2.10 6475 259

4543 (TRUMY) テルモ 19.16 0.46 2733 46.5

8591 (IX.N) オリックス 120.74 2.48 3444 29

（時価総額上位50位、1ドル142.62円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 11.85 845 80.4 10.52

9503 (KAEPY) 関西電力 8.82 2516 110 4.57

6857 (ATEYY) アドバンテスト 45.40 6475 259 4.17

6146 (DSCSY) ディスコ 25.70 36653 1203 3.39

8035 (TOELY) 東京エレク 83.35 23775 755 3.28

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.05 1148 -164.5 -12.53

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.60 3223 -384 -10.65

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1569 -67 -4.10

4523 (ESAIY) Eisai Co 10.00 5705 -51 -0.89

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.26 3106 -24 -0.77



「米国株式市場概況」（19日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42025.19 前日比：522.09

始値：41972.56 高値：42160.91 安値：41832.09

年初来高値：42025.19 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18013.98 前日比：440.68

始値：17980.89 高値：18099.93 安値：17909.75

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5713.64 前日比：95.38

始値：5702.63 高値：5733.57 安値：5686.42

年初来高値：5713.64 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.05％ 米10年国債 3.715％



米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は522.09ドル高の42,025.19ドル、ナスダックは44

0.68ポイント高の18,013.98で取引を終了した。

週次新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となり労働市場の減速懸念が後退し、寄

り付き後、上昇。さらに、連邦公開市場委員会（FOMC）の大幅利下げが奏功し経済がそ

れほど落ち込まずソフトランディングにとどまるとの期待感も強まり、続伸した。ハイ

テクも強く相場を支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動

車・自動車部品や半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナルが下落した。

レストランチェーンを運営するダ―デン・レストランツ（DRI）は四半期決算の内容が

予想を下回ったものの売上見通しを引き上げ、さらに、配達を巡り配車サービスのウー

バーテクノロジー（UBER）との提携を発表し、上昇。住宅建設会社のレナー（LEN）やD

Rホートン（DHI）などは住宅ローン金利の低下で売上増期待が強まり、それぞれ上昇。

地銀のフィフス・サード・バンコープ（FITB）、ファースト・シチズンズ・バンクシェ

アーズ（FCNCA）、リージョンズ・フィナンシャル（RF）、ハンチントン・バンクシェ

アーズ（HBAN）は格付け会社ムーディーズがバランスシートの健全化期待にそれぞれの

信用格付けを引き上げ、上昇した。ホテルチェーン運営のマリオット（MAR）はアナリ

ストの投資判断引き上げで上昇。靴メーカーのスケッチャーズ（SKX）は幹部がウェル

ズ・ファーゴ銀主催の消費者イベントで、中国の景気減速に伴う裁量支出の減少が激し

く年後半の中国の売り上げにおいて想定以上の圧力があると警告し、大幅安。スポーツ

用品メーカーのナイキ（NKE）も連れ安となった。

運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当たり

利益が予想を下回ったほか見通し引き下げが嫌気され、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》