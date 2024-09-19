*07:01JST 米国株式市場は下落、FOMC予想通り利下げ開始（18日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

DEC24

Ｏ 36620（ドル建て）

Ｈ 36665

Ｌ 36080

Ｃ 36520 大証比+340（イブニング比+50）

Vol 9086



DEC24

Ｏ 36435（円建て）

Ｈ 36490

Ｌ 35895

Ｃ 36370 大証比+190（イブニング比-100）

Vol 21370

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル142.20円換算）で、日本郵政＜6178＞、日本電産<6594

>、三井住友FG＜8316＞、三菱UFJFG＜8306＞、三井物産＜8031＞、第一三共＜4568＞、テルモ<4

543>、東京海上HD＜8766＞、MS&ADインシHD＜8725＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 176.71 3.56 2513 28

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.11 -0.07 1438 20.5

8035 (TOELY) 東京エレク 79.24 -1.00 22536 71

6758 (SONY.N) ソニー 90.49 -0.06 12868 58

9432 (NTTYY) NTT 26.14 0.00 149 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.82 -0.30 2819 16.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.95 0.31 3480 22

9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.54 0.16 44850 30

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.08 0.01 8270 74

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.75 -0.24 5617 2

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.08 -0.40 7400 67

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.55 0.08 8923 128

8031 (MITSY) 三井物産 403.13 -0.47 2866 38

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.17 -0.08 8653 -21

4568 (DSNKY) 第一三共 34.88 -0.23 4960 65

9433 (KDDIY) KDDI 16.59 -0.13 4718 -3

7974 (NTDOY) 任天堂 13.28 -0.05 7554 -5

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.15 0.08 4998 61

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.73 0.25 1504 10.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.28 -0.07 4061 6

6902 (DNZOY) デンソー 14.34 -0.02 2039 14

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.67 -0.56 6732 -22

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.92 -1.08 3828 2

8411 (MFG.N) みずほFG 3.93 0.00 2794 29.5

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.41 0.06 17647 52

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.82 -0.03 4215 8

7741 (HOCPY) HOYA 134.91 -1.31 19184 24

6503 (MIELY) 三菱電機 31.72 -1.05 2255 -35

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.29 0.00 2642 -3

7751 (CAJPY) キヤノン 32.76 -0.92 4658 -11

6273 (SMCAY) SMC 20.77 -0.05 59070 310

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.05 -0.05 1145 -159.5

6146 (DSCSY) ディスコ 24.50 0.60 34839 9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.06 -0.16 2142 -9.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.18 -0.12 3154 20

6702 (FJTSY) 富士通 20.38 -0.42 2898 12

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.32 0.16 10710 75

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.90 0.13 5375 -14

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1422 48

8002 (MARUY) 丸紅 156.73 -0.46 2229 16

6723 (RNECY) ルネサス 6.99 -0.19 1988 -7

6954 (FANUY) ファナック 13.22 -0.14 3760 -2

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.54 0.39 3205 39

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.60 -0.70 1356 4

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.31 0.20 3741 7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.34 -0.20 3794 0

6594 (NJDCY) 日本電産 10.02 0.12 5699 99

6857 (ATEYY) アドバンテスト 43.30 0.30 6157 32

4543 (TRUMY) テルモ 18.70 0.04 2659 33.5

8591 (IX.N) オリックス 118.26 -0.05 3363 10

（時価総額上位50位、1ドル142.20円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2144 99 4.84

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 4835 174 3.73

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1422 48 3.49

4755 (RKUNY) 楽天 6.81 968 22.4 2.37

8630 (SMPNY) SOMPOHD 11.47 3262 62 1.94

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.05 1145 -159.5 -12.23

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.20 3157 -357 -10.16

5020 (JXHLY) ENEOS 10.06 715 -41.1 -5.44

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1564 -52.5 -3.25

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.54 394 -7.8 -1.94



「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：41503.10 前日比：-103.08

始値：41628.91 高値：41981.97 安値：41449.00

年初来高値：41622.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17573.30 前日比：-54.76

始値：17663.38 高値：17832.70 安値：17556.43

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5618.26 前日比：-16.32

始値：5641.68 高値：5689.75 安値：5615.08

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.023％ 米10年国債 3.706％



米国株式市場は下落。ダウ平均は103.08ドル安の41,503.10ドル、ナスダックは54.76ポ

イント安の17,573.30で取引を終了した。

連邦公開市場委員会（FOMC）結果を睨み寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会

（FRB）がFOMCで4年ぶり、0.5％利下げを決定すると、一時大幅上昇した。イベント通

過で利益確定売りに加え、パウエル議長が会合後の会見で、特に今後の利下げを急ぐ必

要はないと指摘すると、終盤にかけ金利上昇に伴い株式相場も下落に転じ、終了。セク

ター別では、テクノロジー、ハード・機器が上昇した一方で、不動産管理・開発が下落

した。

コンタクトレンズなどを扱う医薬品会社のボシュ・ヘルス（BHC）はブラックストーン

など投資会社数社が同社買収を検討していると英フィナンシャルタイムズ紙が報じ、上

昇。オンライン決済のペイパル（PYPL）はオンライン小売アマゾン（ANZN）と決済で提

携を発表し、上昇した。鉄鋼会社のユナイテッド・ステーツ・スチール（X）は対米外

交投資委員会（CFIUS）が日本製鉄に対し、同社買収計画を再申請する許可を与えたと

の報道を受けて、上昇。

ノースフェースなどのブランドを運営するアパレル会社のVF（VFC）はアナリストが投

資判断を引き上げ、上昇した。航空機メーカーのボーイング（BA）は労組のストを受け

た資金難への対処として幹部の一時帰休を発表し、下落。

FRBのパウエル議長は会合後の会見で、バランスシート縮小停止は考えていないことを

明らかにした。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》