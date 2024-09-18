*16:35JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は144円88銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付144円82銭 高値144円97銭 安値144円76銭 引け144円88銭

売買高総計17228枚

2年 464回 0.373％

5年 172回 0.478％

10年 375回 0.823％

20年 189回 1.629％

債券先物12月限は、144円82銭で取引を開始。米国の個人消費の底堅さを受けた金利上昇にともない売りが先行したとみられ、144円76銭まで下げた。その後、日銀の定例国債買い入れオペの結果は強めとの見方から買いが優勢になったといわれ、144円97銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、10年債と20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は3.60％、10年債は3.65％、30年債は3.96％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.15％、英国債は3.78％、オーストラリア10年債は3.86％、NZ10年債は4.11％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 南ア・8月消費者物価指数（予想：+4.5％、7月：+4.6％）

・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.2％、7月：+2.2％）

・21:30 米・8月住宅着工件数（予想：131.8万戸、7月：123.8万戸）

・21:30 米・8月住宅建設許可件数（予想：141.0万戸、7月：139.6万戸）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.25ポイント引き下げ予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見

・05:00 米・7月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（6月：+961億ドル）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》