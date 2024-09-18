*06:54JST 米国株式市場はまちまち、FOMC控えた調整（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

DEC24

Ｏ 36615（ドル建て）

Ｈ 36720

Ｌ 35765

Ｃ 36580 大証比+570（イブニング比+130）

Vol 9870



DEC24

Ｏ 36440（円建て）

Ｈ 36545

Ｌ 35570

Ｃ 36410 大証比+400（イブニング比-40）

Vol 19578

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル142.34円換算）で、日本郵政＜6178＞、本田技研工業<7

267>、トヨタ自動車＜7203＞、オリエンランド＜4661＞、三菱UFJFG＜8306＞、みずほFG<8411

>、住友商事＜8053＞などが上昇し、ほぼ全面高。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 173.15 -3.08 2465 59

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.18 -0.26 1449 30

8035 (TOELY) 東京エレク 80.24 -3.33 22843 403

6758 (SONY.N) ソニー 90.55 -2.56 12889 84

9432 (NTTYY) NTT 26.14 -0.30 149 0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.12 -0.07 2865 40.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.64 -0.54 3462 52

9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.38 0.17 44666 596

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.07 -0.77 8276 108

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.99 -0.25 5691 53

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.48 -0.50 7436 126

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.47 -0.45 8875 125

8031 (MITSY) 三井物産 403.60 -9.37 2872 49.5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.25 -0.16 8718 68

4568 (DSNKY) 第一三共 35.11 -1.29 4998 30

9433 (KDDIY) KDDI 16.72 -0.33 4760 23

7974 (NTDOY) 任天堂 13.33 -0.14 7590 44

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.07 -1.11 4992 67

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.48 -0.12 1494 37

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.35 -0.20 4085 15

6902 (DNZOY) デンソー 14.36 0.06 2044 32.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.23 0.35 6898 31

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.00 0.59 3986 84

8411 (MFG.N) みずほFG 3.93 -0.13 2797 50.5

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.35 0.10 17579 74

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.85 0.05 4227 18

7741 (HOCPY) HOYA 136.22 0.44 19390 220

6503 (MIELY) 三菱電機 32.77 -0.08 2332 29.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.29 -0.31 2645 10

7751 (CAJPY) キヤノン 33.68 0.11 4794 71

6273 (SMCAY) SMC 20.82 -0.27 59270 640

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.10 -0.15 1153 -147

6146 (DSCSY) ディスコ 23.90 -0.80 34019 309

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.22 0.10 2166 7.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.30 -0.20 3174 56

6702 (FJTSY) 富士通 20.80 0.35 2961 29.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.16 -1.15 10698 173

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.77 0.07 5343 63

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1423 70.5

8002 (MARUY) 丸紅 157.19 -1.74 2237 29

6723 (RNECY) ルネサス 7.18 -0.19 2044 20.5

6954 (FANUY) ファナック 13.36 -0.06 3803 25

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.15 -0.54 3153 36

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.30 -0.70 1390 17

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.11 -0.29 3716 55

4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.54 0.06 3855 33

6594 (NJDCY) 日本電産 9.90 -0.13 5637 50

6857 (ATEYY) アドバンテスト 43.00 -2.20 6121 105

4543 (TRUMY) テルモ 18.66 0.04 2656 34.5

8591 (IX.N) オリックス 118.31 -4.13 3368 31

（時価総額上位50位、1ドル142.34円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2146 147.5 7.38

9503 (KAEPY) 関西電力 8.78 2499 155 6.61

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1423 70.5 5.21

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 4840 175 3.75

7259 (ASEKY) アイシン精機 33.94 4831 169 3.63

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.10 1153 -147 -11.31

8750 (DLICY) 第一生命HD 21.80 3103 -381 -10.94

5020 (JXHLY) ENEOS 9.70 690 -48 -6.50

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1566 -39 -2.43

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.70 406 0 0.00



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：41606.18 前日比：-15.90

始値：41723.78 高値：41835.28 安値：41470.69

年初来高値：41622.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17628.06 前日比：35.93

始値：17707.02 高値：17781.74 安値：17544.64

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5634.58 前日比：1.49

始値：5655.51 高値：5670.81 安値：5614.05

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 3.958％ 米10年国債 3.648％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は15.90ドル安の41,606.18ドル、ナスダックは35.9

3ポイント高の17,628.06で取引を終了した。

連邦公開市場委員会（FOMC）開催で利下げ期待に寄り付き後、上昇。その後、FOMCを控

えた警戒感や調整で相場は伸び悩んだ。ダウは過去最高値付近からの利益確定売りも見

られ、下落に転じた。ナスダックは金利先安観に支えられ底堅く推移し、まちまちで終

了。セクター別では、エネルギー、運輸が上昇した一方で、電気通信サービスが下落し

た。

ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）は600億ドル規模の自社株買い、増配

計画を発表し、上昇。航空会社のハワイアン・ホールディングス（HA）はアラスカ・エ

ア（ALK）との合併を運輸省が承認したとの報道で、上昇。アラスカ・エア（ALK）は下

落した。バイオのモデルナ（MRNA）はカナダ政府が同社の最新の変異型新型コロナウィ

ルス治療ワクチンを承認したとの報道を好感し、上昇。

銀行のJPモルガン（JPM）は携帯端末アップル（AAPL）のクレジットカード事業をゴー

ルドマンサックスから引き継ぐことを交渉していると報じられ上昇した。鉄鋼メーカー

のクリーブランド・クリフス（CLF）は熱間圧延コイルの値上げで、収益増期待に上

昇。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は18.08まで上昇した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》