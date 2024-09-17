*23:52JST 【市場反応】米9月NAHB住宅市場指数/7月企業在庫/8月鉱工業生産など、予想上回りドル続伸

全米住宅建設業者協会（NAHB）が発表したNAHB住宅市場指数の9月分は41と、8月39から上昇した。

同時刻に発表された米7月企業在庫は前月比＋0.4％と、予想外に6月+0.3％から伸びが拡大した。

事前に連邦準備制度理事会（FRB）が発表した米8月鉱工業生産は前月比＋0.8％と、7月－0.9％から予想以上にプラス改善し、2月来で最大の伸び。8月設備稼働率は78.0％と、7月77.4％から予想以上に改善した。

朝方発表された小売売上高も予想上回ったことに続き良好な結果を受け、米10年債利回りは3.64％まで上昇。ドル買いが一段と加速し、ドル・円は141円85銭まで上昇し、13日来の円安・ドル高。ユーロ・ドルは1.1144ドルから1.1122ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3225ドルから1.3184ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・7月企業在庫：前月比＋0.4％（予想：+0.3％、6月：+0.3％）

・米・9月NAHB住宅市場指数：41（予想：41、8月：39）

・米・8月鉱工業生産：前月比＋0.8％（予想：+0.2％、7月：－0.9％←-0.6％）

・米・8月設備稼働率：78.0％（予想：77.9％、7月：77.4％←77.8％）《KY》