*08:35JST 9/9

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（36391.47、-265.62）

・NYダウは下落（40345.41、-410.34）

・ナスダック総合指数は下落（16690.83、-436.83）

・1ドル＝142.00-10円

・シカゴ日経先物は下落（35255、大阪比-1105）

・SOX指数は下落（4528.22、-214.20）

・VIX指数は上昇（22.38、+2.48）

・米原油先物は下落（67.67、-1.48）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・対外対内証券売買契約（8月）

・GDP改定値（4-6月）

・国際収支（経常収支）（7月）

・銀行貸出動向（8月）

・企業倒産（8月）

・景気ウォッチャー調査（8月）

・北朝鮮建国記念日

・中国消費者物価指数（8月）

・中国生産者物価指数（8月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・米NY連銀がインフレ期待発表（8月）

・ブラジル貿易収支（先週）

・米消費者信用残高（7月）

・米オラクルなど決算発表

・米アップルが製品発表イベント《ST》