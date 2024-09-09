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9/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 9/9
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（36391.47、-265.62）
・NYダウは下落（40345.41、-410.34）
・ナスダック総合指数は下落（16690.83、-436.83）
・1ドル＝142.00-10円
・シカゴ日経先物は下落（35255、大阪比-1105）
・SOX指数は下落（4528.22、-214.20）
・VIX指数は上昇（22.38、+2.48）
・米原油先物は下落（67.67、-1.48）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・対外対内証券売買契約（8月）
・GDP改定値（4-6月）
・国際収支（経常収支）（7月）
・銀行貸出動向（8月）
・企業倒産（8月）
・景気ウォッチャー調査（8月）
・北朝鮮建国記念日
・中国消費者物価指数（8月）
・中国生産者物価指数（8月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・米NY連銀がインフレ期待発表（8月）
・ブラジル貿易収支（先週）
・米消費者信用残高（7月）
・米オラクルなど決算発表
・米アップルが製品発表イベント《ST》
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