*16:41JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は144円72銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付144円58銭 高値144円74銭 安値144円49銭 引け144円72銭

売買高総計21347枚

2年 464回 0.361％

5年 171回 0.497％

10年 375回 0.890％

20年 189回 1.707％

債券先物9月限は、144円58銭で取引を開始。米国の第2四半期成長率の上方修正や週次雇用指標の改善による金利上昇、また、8月東京都区部消費者物価コア指数の伸び拡大を受けて売りが先行し、144円49銭まで下げた。その後、米国の注目インフレ指標の発表を控え、引けにかけて買い戻しが優勢になったとみられ、144円74銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は3.90％、10年債は3.86％、30年債は4.14％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.26％、英国債は4.00％、オーストラリア10年債は3.96％、NZ10年債は4.25％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・8月失業率（予想：6.0％、7月：6.0％）

・17:30 英・7月住宅ローン承認件数（予想：6.05万件、6月：6.00万件）

・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.2％、7月：+2.6％）

・18:00 ユーロ圏・7月失業率（予想：6.5％、6月：6.5％）

・21:00 南ア・7月貿易収支（6月：+242億ランド）

・21:30 米・7月個人所得（前月比予想：+0.2％、6月：+0.2％）

・21:30 米・7月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.5％、6月：+0.3％）

・21:30 米・7月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.7％、6月：+2.6％）

・21:30 カナダ・4-6月期GDP（前期比年率予想：+1.9％、1-3月期：+1.7％）

・22:45 米・8月シカゴ購買部協会景気指数（予想：44.8、7月：45.3）

・23:00 米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値（予想：68.0、速報値：67.8）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》