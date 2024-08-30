*06:56JST 米国株式市場はまちまち、GDPを好感（29日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

SEP24

Ｏ 38070（ドル建て）

Ｈ 38850

Ｌ 37900

Ｃ 38305 大証比-45（イブニング比-85）

Vol 10442



SEP24

Ｏ 38050（円建て）

Ｈ 38830

Ｌ 37870

Ｃ 38285 大証比-65（イブニング比-105）

Vol 24566

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル144.96円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、テルモ<454

3>、ディスコ＜6146＞、デンソー＜6902＞、ダイキン工業＜6367＞、オリエンランド＜4661＞、

富士フイルム＜4901＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 187.77 0.10 2722 1.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.49 0.09 1521 8.5

8035 (TOELY) 東京エレク 88.45 -0.31 25643 -87

6758 (SONY.N) ソニー 96.81 0.06 14034 34

9432 (NTTYY) NTT 27.13 0.45 157 -0.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.70 0.30 3001 -2

6501 (HTHIY) 日立製作所 47.80 0.48 3465 -10

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.04 0.41 46445 -65

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.68 0.38 8315 170

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.10 0.08 6407 -37

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.84 2.38 7454 -32

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.32 0.05 9654 83

8031 (MITSY) 三井物産 418.22 3.97 3031 -6

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 -0.16 8698 -49

4568 (DSNKY) 第一三共 42.03 0.93 6093 -38

9433 (KDDIY) KDDI 17.06 0.26 4946 -18

7974 (NTDOY) 任天堂 13.55 -0.09 7857 -13

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.64 0.54 5456 10

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.90 0.35 1590 7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.54 0.12 4215 1

6902 (DNZOY) デンソー 15.35 -0.07 2225 -18.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.29 0.06 7332 -51

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.27 -0.13 3953 -31

8411 (MFG.N) みずほFG 4.19 0.01 3037 40

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.59 -0.09 18250 -150

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.95 -0.02 4334 -18

7741 (HOCPY) HOYA 143.23 0.95 20763 63

6503 (MIELY) 三菱電機 33.28 1.59 2412 39

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.99 0.17 2896 -16

7751 (CAJPY) キヤノン 34.53 0.08 5005 -34

6273 (SMCAY) SMC 22.85 0.29 66247 -393

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 -0.05 1210 -163.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.00 -0.60 40589 -621

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.73 0.41 2135 17.5

8053 (SSUMY) 住友商事 23.45 0.24 3399 -11

6702 (FJTSY) 富士通 17.98 0.26 2606 -14.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 78.39 -0.77 11363 -57

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.37 -0.23 5616 -34

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1450 32.5

8002 (MARUY) 丸紅 167.50 2.30 2428 -2

6723 (RNECY) ルネサス 8.43 0.12 2444 -4

6954 (FANUY) ファナック 14.75 0.38 4276 6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.93 0.33 3324 -23

8801 (MTSFY) 三井不動産 31.80 0.00 1537 -7.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.47 -0.08 3982 -27

4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.23 0.02 3836 -27

6594 (NJDCY) 日本電産 10.11 -0.28 5862 -21

6857 (ATEYY) アドバンテスト 44.00 -0.50 6378 -22

4543 (TRUMY) テルモ 18.57 -0.48 2692 -79

8591 (IX.N) オリックス 124.96 2.22 3623 8

（時価総額上位50位、1ドル144.96円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.00 1740 87.5 5.30

5020 (JXHLY) ENEOS 11.22 813 34.8 4.47

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.79 3388 101 3.07

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1450 32.5 2.29

6506 (YASKY) 安川電機 68.13 4938 103 2.13

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 1210 -163.5 -11.90

8750 (DLICY) 第一生命HD 25.80 3740 -467 -11.10

7259 (ASEKY) アイシン精機 32.10 4653 -391 -7.75

4543 (TRUMY) テルモ 18.57 2692 -79 -2.85

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.41 392 -8.7 -2.17



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：41335.05 前日比：243.63

始値：41345.50 高値：41577.97 安値：41086.81

年初来高値：41335.05 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17516.43 前日比：-39.60

始値：17610.57 高値：17789.21 安値：17482.60

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5591.96 前日比：-0.22

始値：5607.30 高値：5646.95 安値：5583.71

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.145％ 米10年国債 3.862％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は243.63ドル高の41,335.05ドル、ナスダックは39.

6ポイント安の17,516.43で取引を終了した。

4-6月期国内総生産（GDP）、個人消費改定値が予想を上回り、寄り付き後、上昇。国内

経済や労働市場、消費の堅調さが示され、景気見通しの改善で相場は続伸した。終盤に

かけ、金利高や半導体メーカー、エヌビディア（NVDA）の下落が重しとなりナスダック

が下落に転じるとダウも失速も過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別で

は、エネルギー、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、半導体・同製造装置が

下落。

携帯端末のアップル（AAPL）は、人工知能（AI）搭載の新型アイフォーンの出荷台数が

昨年に比べ10％増を想定していると部品供給会社に伝えたとの報道、対話型人工知能

（AI）開発の非営利研究機関オープンAIの資金調達に参加することを協議していると報

じられ、買われた。カジュアル小売りのギャップ（GAP）は日中発表した第2四半期決算

で、既存店売上が予想を上回ったほか、通期の利益率見通し引き上げが好感され、上

昇。家電量販チェーンのベストバイ（BBY）は四半期決算で、通期見通しを上方修正

し、アナリストが投資判断を2段階引き上げ、大幅高。

半導体のインテル（INTC）はコスト削減策の一環として従業員削減計画が好感され、上

昇。後払いサービスを提供するアファーム（AFRV）は決算の内容が好感され、買われ

た。ウェブサイト運営のイェルプ（YELP）は検索サービスを巡る反競争的な行動に関し

グーグルに対し訴訟を起こし、上昇。グーグル運営のアルファベット（GOOG）は下落。

半導体メーカー、エヌビディア（NVDA）は四半期決算の売上高見通しが市場の期待に満

たず、続落した。ディスカウント小売のダラー・ゼネラル（DG）は四半期決算で、通期

の売上高見通し下方修正が嫌気され、下落。

取引終了後に決算を発表したコンピューターメーカーのデル（DELL）は調整後の1株利

益が予想を上回り、時間外取引で買われた。一方、化粧品小売りのアルタ・ビュ―ティ

（ULTA）は需要減で売上見通しを引き下げ、下落している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》