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8/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 8/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（36232.51、+1207.51）
・NYダウは上昇（39765.64、+408.63）
・ナスダック総合指数は上昇（17187.61、+407.00）
・シカゴ日経先物は上昇（36415、大阪比+195）
・SOX指数は上昇（4942.31、+198.48）
・VIX指数は低下（18.12、-2.59）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝146.80-90円
・米原油先物は下落（78.35、-1.71）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀営業毎旬報告（10日現在）
・5年物国債入札
・電通グループ＜4324＞など決算発表
・NZニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・英消費者物価コア指数（7月）
・英生産者物価産出指数（7月）
・インド卸売物価指数（7月）
・欧ユーロ圏GDP改定値（4-6月）
・欧ユーロ圏鉱工業生産（6月）
・ブ小売売上高（6月）
・米消費者物価コア指数（7月）
・UBSグループ、テンセント、鴻海精密工業、シスコシステムズなど決算発表《ST》
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