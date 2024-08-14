*08:39JST 8/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（36232.51、+1207.51）

・NYダウは上昇（39765.64、+408.63）

・ナスダック総合指数は上昇（17187.61、+407.00）

・シカゴ日経先物は上昇（36415、大阪比+195）

・SOX指数は上昇（4942.31、+198.48）

・VIX指数は低下（18.12、-2.59）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝146.80-90円

・米原油先物は下落（78.35、-1.71）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・日銀営業毎旬報告（10日現在）

・5年物国債入札

・電通グループ＜4324＞など決算発表

・NZニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・英消費者物価コア指数（7月）

・英生産者物価産出指数（7月）

・インド卸売物価指数（7月）

・欧ユーロ圏GDP改定値（4-6月）

・欧ユーロ圏鉱工業生産（6月）

・ブ小売売上高（6月）

・米消費者物価コア指数（7月）

・UBSグループ、テンセント、鴻海精密工業、シスコシステムズなど決算発表《ST》