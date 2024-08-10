*07:04JST 米国株式市場は続伸、投資家心理が改善（9日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

SEP24

Ｏ 35775（ドル建て）

Ｈ 36025

Ｌ 34525

Ｃ 35350 大証比+300（イブニング比+50）

Vol 18286



SEP24

Ｏ 35730（円建て）

Ｈ 35915

Ｌ 34420

Ｃ 35275 大証比+225（イブニング比-25）

Vol 28115

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル146.68円換算）で、日本郵政＜6178＞、本田技研工

業＜7267＞、ルネサス＜6723＞、みずほFG＜8411＞などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<

7182>、豊田自動織機＜6201＞、日本電産＜6594＞、村田製作所＜6981＞などは下落し、全

体はまちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 168.59 -0.78 2473 25.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.60 0.04 1408 -2.5

8035 (TOELY) 東京エレク 88.91 -9.39 26083 273

6758 (SONY.N) ソニー 84.40 -0.03 12380 55

9432 (NTTYY) NTT 24.88 -0.10 146 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.25 0.15 2824 32.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 44.48 1.09 3262 9

9983 (FRCOY) ファーストリテ 27.18 -0.36 39868 228

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 25.93 0.21 7607 19

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.46 -0.10 6002 55

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 91.66 4.17 6722 -8

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.20 0.32 8947 -21

8031 (MITSY) 三井物産 391.58 4.49 2872 20

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.29 0.01 8280 -22

4568 (DSNKY) 第一三共 37.48 -0.14 5498 40

9433 (KDDIY) KDDI 15.35 -0.04 4503 -6

7974 (NTDOY) 任天堂 13.23 0.24 7762 -39

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.29 -0.63 4883 -23

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.49 0.05 1442 22

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.32 -0.07 3908 -12

6902 (DNZOY) デンソー 14.35 -0.16 2105 -4

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.94 0.31 6143 21

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.71 -0.14 3918 0

8411 (MFG.N) みずほFG 3.84 0.10 2816 36.5

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.57 -0.38 16971 41

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.87 0.00 4069 0

7741 (HOCPY) HOYA 135.03 0.48 19806 111

6503 (MIELY) 三菱電機 28.16 -1.35 2065 7

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.36 -0.29 2746 -17

7751 (CAJPY) キヤノン 30.81 0.27 4519 -6

6273 (SMCAY) SMC 22.06 -0.42 64715 -35

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.45 0.10 1239 -153.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.40 -1.40 41657 327

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.42 -0.08 1675 2.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.75 0.31 3190 18

6702 (FJTSY) 富士通 16.68 -0.09 2447 29

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 71.89 -1.29 10545 -145

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.99 -0.39 5571 -11

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1.00 1467 106.5

8002 (MARUY) 丸紅 155.52 0.55 2281 4.5

6723 (RNECY) ルネサス 7.57 -0.10 2221 33.5

6954 (FANUY) ファナック 13.28 -0.23 3896 9

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.47 -0.35 3003 -10

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.30 -0.40 1433 -2

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.33 0.26 3862 -5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.62 0.20 3409 0

6594 (NJDCY) 日本電産 9.82 -0.07 5762 -59

6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.00 -1.10 5867 75

4543 (TRUMY) テルモ 17.91 0.26 2627 16

8591 (IX.N) オリックス 114.40 5.02 3356 21

（時価総額上位50位、1ドル146.68円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1767 144.5 8.91

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1467 106.5 7.83

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.31 1952 42 2.20

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.34 3230 61 1.92

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.49 1442 22 1.55

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.45 1239 -153.5 -11.02

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.40 3432 -371 -9.76

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4107 -268 -6.13

8630 (SMPNY) SOMPOHD 9.70 2846 -112.5 -3.80

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.45 946 -21.9 -2.26



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39497.54 前日比：51.05

始値：39408.06 高値：39628.66 安値：39230.43

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16745.30 前日比：85.28

始値：16636.52 高値：16789.22 安値：16574.58

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5344.16 前日比：24.85

始値：5314.66 高値：5358.67 安値：5300.84

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.22％ 米10年国債 3.943％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は51.05ドル高の39,497.54ドル、ナスダックは85.28

ポイント高の16,745.30で取引を終了した。

景気後退への不安がくすぶり寄り付き後、下落。その後、本年の連邦公開市場委員

会（FOMC）投票権を有するリッチモンド連銀のバーキン総裁が「経済を判断する時

間がある」と発言、景気減速の悲観的見方が行き過ぎと投資家心理が改善するに従

い買い戻しが強まり、上昇に転じた。ボストン連銀のコリンズ総裁が強い労働市場

の中でインフレが鈍化すれば利下げも可能と指摘しハイテクもプラス圏を回復。終

盤にかけても来週に重要インフレ指標発表を控えて買戻しが続き終了。セクター別

では、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、運輸が下落した。

サラダレストランチェーン運営のスウィートグリーン（SG）は四半期決算で通期見

通しを上方修正し、上昇。メディアのパラマウント・グローバル（PARA）は四半期

決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇した。ビデオゲームメーカーの

テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア（TTWO）も四半期決算で、1株当たり

利益が予想を上回り、上昇。一方で、化粧品メーカーのe.l.f.ビューティー（ELF）

は四半期決算で売り上げが予想を上回ったが、利益見通しが予想に達せず、下落。

ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は今年第2段目となる従業

員削減計画が報じられ、下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は20.26と先週末の水準にまで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》