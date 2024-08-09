JSSが8月13日朝、立会外で自社株買い、9日の終値で最大3万株

■この第1四半期から連結決算を開始

JSS(ジェイエスエス)<6074>(東証スタンダード)は8月9日の夕方、第1四半期決算と東証の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)に委託する自己株式の取得(自社株買い)を発表した。

スイミングクラブ運営の大手で、自社株買いは、取得株式総数3万株(自己株式を除く発行済株式総数の0.81%、上限)、取得総額1470万円(上限)。8月9日の終値(最終特別気配を含む)490円で、2024年8月13日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付の委託を行う。

第1四半期決算(2024年4～6月・連結)は、売上高が19億56百万円(この四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため前年同月との比較なし)、営業利益は43百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は30百万円だった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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