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前日に動いた銘柄 part2 メタプラネット、マミヤオーピー、スマートドライブなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 メタプラネット、マミヤオーピー、スマートドライブなど
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
*ダスキン＜4665＞ 3460 -420
第1四半期営業減益決算マイナス視。
*ダイキン工業＜6367＞ 17200 -1900
第1四半期営業益はコンセンサス下振れで減益に。
*NTTデータグループ＜9613＞ 1960 -237.5
第1四半期営業益は横ばい水準にとどまり。
*三井化学＜4183＞ 3341 -286
第1四半期上振れもプラントトラブルの影響懸念などは拭えず。
*ブラザー工業＜6448＞ 2643 -152.5
第1四半期コンセンサス下振れで小幅減益に。
*リコー＜7752＞ 1193 -71
第1四半期営業益はコンセンサス大きく下振れ。
*DmMIX＜7354＞ 168 -12
ジュピターアセットの保有比率低下。
*ネクステージ＜3186＞ 1775 -91
需給懸念など強く戻り売り優勢。
*ニチコン＜6996＞ 9238 -40
第1四半期大幅減益決算嫌気。
*山一電機＜6941＞ 2647 -207
業績上方修正も出尽くし感が先行で。
*古河電気工業＜5801＞ 3187 -257
通期業績予想据え置きなどで出尽くし感優勢に。
*メタプラネット＜3350＞ 743 +100
新株予約権の無償割り当て実施と発表。
*TBグループ＜6775＞ 119 +30
100円割れ水準では押し目買い意欲も強まる。
*マミヤオーピー＜7991＞ 1200 +193
通期業績予想を上方修正へ。
*ザインエレク＜6769＞ 1127 +150
決算ネガティブ視の動きにも一巡感で。
*セプテーニ＜4293＞ 391 +47
配当予想を大幅に引き上げ。
*ジーダット＜3841＞ 1561 +31
第1四半期経常減益引き続きマイナス視。
*三菱ロジ＜7105＞ 1181 -139
前日は決算発表後に上げ幅拡大したが。
*ウィルズ＜4482＞ 552 +52
発行済株式数の3.00％上限の自社株買い発表。
*オンコリス＜4588＞ 515 +27
テロメライシンと化学放射線併用療法の治験で目標登録数15名の被験者登録を完了。
*クラウドW<3900> 1159 -18
第3四半期決算と初配実施、記念株主優待などで前日まで人気化したが本日は売り優勢。
*スマートドライブ<5137> 1708 +238
引き続きIDOM CaaS Technologyとの協業を好感。
*GMOリAI<3695> 2306 -79
上期営業利益65.4％減。
*ココペリ<4167> 382 +8
中小企業の海外展開支援でタイのコンサル企業などと戦略的業務提携。
*サンクゼール<2937> 1855 -143
第1四半期営業利益82.6％減。
*アクリート<4395> 532 +80
中国のTechown社とSMS配信事業で業務提携。
*エーアイ<4388> 580 -12
第1四半期営業利益24.5％減。
*yutori<5892> 1555 +96
引き続きライフスタイルブランド「Her lip to」等の企画・運営企業の子会社化など好感。《NH》
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