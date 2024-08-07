*07:07JST 米国株式市場は反発、主要企業の好決算や値ごろ感からの買いが支援（6日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

SEP24

Ｏ 33490（ドル建て）

Ｈ 35010

Ｌ 32955

Ｃ 33720 大証比-520（イブニング比+320）

Vol 26113



SEP24

Ｏ 33385（円建て）

Ｈ 34910

Ｌ 32830

Ｃ 33605 大証比-635（イブニング比+205）

Vol 63599

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル144.51円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ダイキ

ン工業＜6367＞、日本郵政＜6178＞、リクルートHD＜6098＞、村田製作所＜6981＞、三菱電

機＜6503＞、豊田自動織機＜6201＞、などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 169.60 1.25 2451 -67

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.27 -0.23 1340 22

8035 (TOELY) 東京エレク 86.53 2.93 25009 -706

6758 (SONY.N) ソニー 83.05 0.67 12002 -313

9432 (NTTYY) NTT 25.28 -0.88 146 0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.08 -0.18 2612 -49.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 42.32 1.82 3058 -86

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.38 -0.09 38122 -1198

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 24.51 0.31 7084 -88

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.00 0.82 5780 -170

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 86.20 -0.05 6228 -172

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 11.38 -0.69 8223 223

8031 (MITSY) 三井物産 363.50 -7.50 2626 -64

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.12 -0.32 7312 -270

4568 (DSNKY) 第一三共 36.76 1.87 5312 -114

9433 (KDDIY) KDDI 14.91 -0.24 4309 -50

7974 (NTDOY) 任天堂 12.59 0.71 7278 -229

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.71 3.94 4871 171

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.60 0.58 1426 -9.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 12.75 0.28 3685 -83

6902 (DNZOY) デンソー 14.39 0.29 2079 -64.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.61 -0.68 5957 -90

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.85 0.47 3880 -115

8411 (MFG.N) みずほFG 3.69 -0.15 2666 69.5

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.10 -0.56 17486 -1614

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.31 -0.51 3847 -66

7741 (HOCPY) HOYA 126.15 9.63 18230 -490

6503 (MIELY) 三菱電機 28.10 -0.31 2030 -69

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.30 -0.06 2688 -93

7751 (CAJPY) キヤノン 28.16 0.46 4069 58

6273 (SMCAY) SMC 22.79 0.36 65868 -1242

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 0.00 1185 -175.5

6146 (DSCSY) ディスコ 26.30 -1.70 38006 -1094

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.56 -0.04 1671 -32.5

8053 (SSUMY) 住友商事 20.18 -0.72 2916 -63

6702 (FJTSY) 富士通 16.43 0.38 2374 -73.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 70.92 1.61 10248 -337

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.45 0.94 5621 -163

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 -1.00 1301 -72

8002 (MARUY) 丸紅 144.56 -3.58 2089 -58

6723 (RNECY) ルネサス 7.46 0.49 2156 -64.5

6954 (FANUY) ファナック 13.32 -0.13 3850 -111

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.20 0.48 2919 -81

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.60 0.70 1426 -30.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 24.51 -1.48 3542 -57

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.81 0.87 3124 -76

6594 (NJDCY) 日本電産 9.79 -0.09 5659 -145

6857 (ATEYY) アドバンテスト 41.50 1.00 5997 -141

4543 (TRUMY) テルモ 16.57 1.10 2395 -71

8591 (IX.N) オリックス 109.83 7.12 3174 -29

（時価総額上位50位、1ドル144.51円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.71 4871 171 3.64

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 7.21 5210 174 3.46

9503 (KAEPY) 関西電力 8.72 2520 71.5 2.92

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 11.38 8223 223 2.79

8411 (MFG.N) みずほFG 3.69 2666 69.5 2.68

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1301 -72 -5.24

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 1185 -175.5 -12.90

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.20 3208 -386 -10.74

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.10 17486 -1614 -8.45

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4046 -340 -7.75



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38997.66 前日比：294.39

始値：38736.22 高値：39449.53 安値：38638.30

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16366.86 前日比：166.77

始値：16261.36 高値：16620.32 安値：16137.65

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5240.03 前日比：53.70

始値：5206.42 高値：5312.34 安値：5193.56

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.182％ 米10年国債 3.896％



米国株式市場は反発。ダウ平均は294.39ドル高の38,997.66ドル、ナスダックは166.

78ポイント高の16,366.86で取引を終了した。

昨日の下落が行き過ぎとの見方に値ごろ感から買われ、寄り付き後、上昇。深刻な

景気後退入りへの不安が緩和し投資家心理が改善したほか、キャタピラー（CAT）な

ど一部主要企業の好決算を受け、相場は終日、買戻しが先行した。ハイテクも買わ

れ上げ幅を拡大。終盤にかけて失速もプラス圏で、終了した。セクター別では、半

導体・同製造装置や運輸の上昇が目立った一方で、不動産管理・開発が下落。

重機メーカーのキャタピラー（CAT）は第2四半期決算で調整後1株当たり利益が予想

を上回ったほか、通期の予想を引き上げ、さらに、利益率も目標レンジを超えると

楽観的な見通しを示し、買われた。配車サービスのウーバー・テクノロジーズ（UBE

R）は第2四半期決算で強い配車需要や食品宅配サービスが好調で、利益と受注総額

が予想を上回り、上昇。高級電気自動車メーカーのルーシッド・グループ（LCID）

は第2四半期の決算で売上高が予想を上回ったほか、納車台数の増加、サウジアラビ

アの公共投資基金からの15億ドルの資本コミットメントを獲得したことを発表し、

上昇。

ソフトウエア開発会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）は人工知能（AI）

ソフトウエア需要が強く、通期見通しを上方修正し、上昇した。また、サイバーセ

キュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク（CRWD）やクルーズ船運営す

るロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）はアナリストの投資判断引き上げで上

昇。消費者向け健康企業のケンビュー（KVUE）は決算で、予想外に売り上げが増加

したほか、通期の調整後の1株当たり利益見通しが予想を上回り買われた。検索グー

グルを運営するアルファベット（GOOG）は検索を巡り独禁法訴訟に敗訴したことを

受けて売りが継続。その影響を受けると、携帯端末のアップル（AAPL）も売られ

た。

旅行情報・予約サイト運営のエアビーアンドビー（ABNB）は取引終了後に決算を発

表。弱い見通しが嫌気され、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》