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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月13・14日分)
09:30 サービス業PMI(7月) 53.9％
09:30 総合MI(7月) 52.6
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(7月) 51.5 51.2
10:45 中・財新総合PMI(7月) 52.8
14:00 印・サービス業PMI確定値(7月)
14:00 印・総合PMI確定値(7月)
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月) 51.9
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(7月) 50.1
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(6月) -4.2％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・サービス業PMI(7月) 54.8
22:00 ブ・総合PMI(7月) 54.1
23:00 米・ISM非製造業景況指数(7月) 51.3 48.8
米・連邦準備制度理事会(FRB)上級融資担当者調査発表
米・サンフランシスコ連銀総裁が討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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