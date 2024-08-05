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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

2024年8月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月13・14日分)
09:30　サービス業PMI(7月)　　53.9％
09:30　総合MI(7月)　　52.6


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(7月)　51.5　51.2
10:45　中・財新総合PMI(7月)　　52.8
14:00　印・サービス業PMI確定値(7月)
14:00　印・総合PMI確定値(7月)
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月)　　51.9
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(7月)　　50.1
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(6月)　　-4.2％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・サービス業PMI(7月)　　54.8
22:00　ブ・総合PMI(7月)　　54.1
23:00　米・ISM非製造業景況指数(7月)　51.3　48.8


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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