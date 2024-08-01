*07:09JST 米国株式市場は上昇、主要ハイテクの好決算や利下げ期待（31日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（31日）

SEP24

Ｏ 38110（ドル建て）

Ｈ 39320

Ｌ 38010

Ｃ 38700 大証比-530（イブニング比-10）

Vol 18221



SEP24

Ｏ 38045（円建て）

Ｈ 39270

Ｌ 37950

Ｃ 38655 大証比-575（イブニング比-55）

Vol 44434

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（31日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル149.93円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、三菱電機＜6503＞、武田薬品工業＜4502＞、デンソー＜6902＞、丸紅＜8002＞、

小松製作所＜6301＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 193.55 0.44 2902 -47

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.62 0.59 1742 -8

8035 (TOELY) 東京エレク 105.15 13.78 31530 510

6758 (SONY.N) ソニー 88.59 0.21 13282 -248

9432 (NTTYY) NTT 26.63 0.71 160 -0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.71 0.49 3105 -39

6501 (HTHIY) 日立製作所 45.90 3.99 3441 153

9983 (FRCOY) ファーストリテ 27.60 1.20 41381 -269

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.54 1.06 9158 -4

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.17 0.46 6648 -100

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.30 3.93 7669 -114

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.48 0.82 10855 -60

8031 (MITSY) 三井物産 461.35 9.10 3459 -71

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.40 0.41 8546 -112

4568 (DSNKY) 第一三共 40.95 3.08 6140 -8

9433 (KDDIY) KDDI 15.00 0.36 4498 -22

7974 (NTDOY) 任天堂 13.72 0.20 8228 -160

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.38 1.17 5904 -118

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.30 0.67 1614 -33

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.60 0.34 4378 -56

6902 (DNZOY) デンソー 16.38 1.12 2456 -58

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.80 0.61 6537 -72

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.28 -0.13 4240 -42

8411 (MFG.N) みずほFG 4.62 0.30 3463 15

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.48 0.22 21710 -195

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.88 0.23 4162 -140

7741 (HOCPY) HOYA 124.78 3.40 18708 -232

6503 (MIELY) 三菱電機 33.00 -0.72 2474 -127

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.04 0.16 3310 -41

7751 (CAJPY) キヤノン 31.08 0.62 4660 -82

6273 (SMCAY) SMC 24.45 0.81 73307 -843

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.30 0.70 1394 -181.5

6146 (DSCSY) ディスコ 33.30 4.10 49927 467

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.95 0.31 1792 -18.5

8053 (SSUMY) 住友商事 24.85 0.13 3726 -52

6702 (FJTSY) 富士通 17.88 0.64 2681 -51.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 83.94 2.20 12584 -246

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.41 0.52 6120 -65

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1499 -105

8002 (MARUY) 丸紅 186.61 2.61 2798 -62.5

6723 (RNECY) ルネサス 8.60 0.80 2579 1

6954 (FANUY) ファナック 14.81 0.71 4441 -69

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.46 0.86 3517 -65

8801 (MTSFY) 三井不動産 30.90 -0.10 1544 -29.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.47 0.67 4269 -88

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.79 0.56 3535 -45

6594 (NJDCY) 日本電産 11.00 0.21 6597 -101

6857 (ATEYY) アドバンテスト 43.90 7.50 6582 553

4543 (TRUMY) テルモ 17.84 0.16 2675 -31

8591 (IX.N) オリックス 120.94 4.15 3627 -37

（時価総額上位50位、1ドル149.93円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6857 (ATEYY) アドバンテスト 43.90 6582 553 9.17

6501 (HTHIY) 日立製作所 45.90 3441 153 4.65

9020 (EJPRY) JR東日本 9.68 2903 78 2.76

8035 (TOELY) 東京エレク 105.15 31530 510 1.64

5020 (JXHLY) ENEOS 10.67 800 7.8 0.98

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4198 -805 -16.09

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.30 1394 -181.5 -11.52

8750 (DLICY) 第一生命HD 27.80 4168 -480 -10.33

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1499 -105 -6.55

7259 (ASEKY) アイシン精機 32.15 4820 -330 -6.41



「米国株式市場概況」（31日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40842.79 前日比：99.46

始値：40768.88 高値：41198.63 安値：40655.89

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17599.40 前日比：451.98

始値：17499.23 高値：17693.98 安値：17438.60

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5522.30 前日比：85.86

始値：5505.59 高値：5551.51 安値：5493.75

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.304％ 米10年国債 4.031％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は99.46ドル高の40,842.79ドル、ナスダックは451.9

8ポイント高の17,599.40で取引を終了した。

連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、寄り付き後、まちまち。その後、

主要ハイテク企業の好決算を好感した買いがけん引し、相場は終日堅調に推移し

た。連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで予想通り政策金利を据え置いたがパウエル

議長がその後の会見で、9月の利下げの可能性を示唆すると期待感に相場は続伸し、

終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇した一方、銀行が小幅下落し

た。

半導体メーカー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は第2四半期決算で

人工知能（AI）チップの強い需要が支援し収益が拡大、売り上げ見通しを引き上

げ、上昇。同業のインテル（INTC）はコストカットの一環で従業員削減策を発表

し、上昇した。同業エヌビディア（NVDA）はアナリストの投資判断引き上げで上

昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は次期最高経営責任者（CEO）に航空サプラ

イヤーのロックウェル・コリンズの前CEOを指名したことが好感され、買われた。

ファーストフード・チェーンのマクドナルド（MCD）はアナリストの投資判断引き下

げで下落。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は四半期決算

で売上高が予想を下回り、下落した。ホテルチェーンを運営するマリオット・イン

ターナショナル（MAR）は北米、中国の需要が弱く、見通しを引下げ、下落。

ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ

（META）は取引終了後に四半期決算を発表。1株利益が予想を上回り、時間外取引で

上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》