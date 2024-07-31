*16:52JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は142円72銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付142円69銭 高値143円16銭 安値142円60銭 引け142円72銭

売買高総計40283枚

2年 463回 0.449％

5年 170回 0.664％

10年 375回 1.059％

20年 189回 1.829％

債券先物9月限は、142円69銭で取引を開始。日銀が追加利上げを決定したことで（政策金利は0.25％へ）、売りが強まり142円60銭まで下げた。一方、国債買い入れ減額計画（四半期ごとに4000億円程度ずつ減額し、26年1-3月に3兆円程度に圧縮する）は予想通りとしていったん買われ、143円16銭まで上げたが、引けにかけて売りが再燃した。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.36％、10年債は4.14％、30年債は4.39％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.32％、英国債は4.00％、オーストラリア10年債は4.11％、NZ10年債は4.33％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・7月失業率（予想：6.0％、6月：6.0％）

・18:00 ユーロ圏・7月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.5％、6月：+2.5％）

・21:00 南ア・6月貿易収支（予想：+204億ランド、5月：+201億ランド）

・21:15 米・7月ADP雇用統計（予想：+15.0万人、6月：+15.0万人）

・21:30 米・4-6月期雇用コスト指数（前期比予想：+1.0％、1-3月期：+1.2％）

・22:45 米・7月シカゴ購買部協会景気指数（予想：45.0、6月：47.4）

・23:00 米・6月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+1.5％、5月：-2.1％）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利発表は5.25-5.50％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》