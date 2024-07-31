*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など

＜国内＞

08:50 小売売上高(6月) 0.1％ 1.6％

08:50 鉱工業生産指数(6月) -4.6％ 3.6％

08:50 百貨店・スーパー売上高(6月) 4.1％

14:00 住宅着工件数(6月) -2.2％ -5.3％

14:00 消費者態度指数(7月) 36.6 36.4

15:30 植田日銀総裁が会見

19:00 外国為替平衡操作の実施状況(6月27日-7月29日)



日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0-0.10％ 0-0.10％

Faber Companyが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1000円)



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(7月) 49.3 49.5

10:30 中・非製造業PMI(7月) 50.2 50.5

10:30 中・総合PMI(7月) 50.5

10:30 豪・小売売上高(6月) 0.3％ 0.6％

10:30 豪・消費者物価指数(6月) 3.8％ 4.0％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(7月) 6.0％ 6.0％

17:00 台湾・GDP(4-6月) 6.56％

17:30 香港・GDP(4-6月) 2.7％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(7月) 2.9％

19:30 印・財政赤字(6月) 5061億5千万ルピー

20:30 印・インフラ産業8業種(6月) 6.3％

21:00 ブ・全国失業率(6月) 6.9％ 7.1％

21:00 南ア・貿易収支(6月) 223億ランド 201億ランド

21:15 米・ADP全米雇用報告(7月) 16.8万人 15.0万人

21:30 米・雇用コスト指数(4-6月) 1.0％ 1.2％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(7月) 44.0 47.4

23:00 米・中古住宅販売成約指数(6月) 1.5％ -2.1％

27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 5.50％ 5.50％

30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 10.50％ 10.50％



米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》