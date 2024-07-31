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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など

2024年7月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　小売売上高(6月)　0.1％　1.6％
08:50　鉱工業生産指数(6月)　-4.6％　3.6％
08:50　百貨店・スーパー売上高(6月)　　4.1％
14:00　住宅着工件数(6月)　-2.2％　-5.3％
14:00　消費者態度指数(7月)　36.6　36.4
15:30　植田日銀総裁が会見
19:00　外国為替平衡操作の実施状況(6月27日-7月29日)


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0-0.10％　0-0.10％

Faber Companyが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1000円)


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(7月)　49.3　49.5
10:30　中・非製造業PMI(7月)　50.2　50.5
10:30　中・総合PMI(7月)　　50.5
10:30　豪・小売売上高(6月)　0.3％　0.6％
10:30　豪・消費者物価指数(6月)　3.8％　4.0％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(7月)　6.0％　6.0％
17:00　台湾・GDP(4-6月)　　6.56％
17:30　香港・GDP(4-6月)　　2.7％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(7月)　　2.9％
19:30　印・財政赤字(6月)　　5061億5千万ルピー
20:30　印・インフラ産業8業種(6月)　　6.3％
21:00　ブ・全国失業率(6月)　6.9％　7.1％
21:00　南ア・貿易収支(6月)　223億ランド　201億ランド
21:15　米・ADP全米雇用報告(7月)　16.8万人　15.0万人
21:30　米・雇用コスト指数(4-6月)　1.0％　1.2％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(7月)　44.0　47.4
23:00　米・中古住宅販売成約指数(6月)　1.5％　-2.1％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　5.50％　5.50％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　10.50％　10.50％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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