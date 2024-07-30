*16:25JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は143円37銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円18銭 高値143円37銭 安値143円11銭 引け143円37銭

売買高総計22772枚

2年 463回 0.373％

5年 170回 0.586％

10年 375回 1.000％

20年 189回 1.781％

債券先物9月限は、143円18銭で取引を開始。米国の9月利下げ開始観測の高まりを受けた金利低下にともない買いが優勢になり、143円11銭から143円37銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.40％、10年債は4.18％、30年債は4.43％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.35％、英国債は4.05％、オーストラリア10年債は4.28％、NZ10年債は4.39％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 独・4-6月期GDP速報値（前年比予想：+0.3％、1-3月期：-0.9％）

・18:00 ユーロ圏・4-6月期GDP速報値（前年比予想：+0.5％、1-3月期：+0.4％）

・18:00 ユーロ圏・7月景況感指数（予想：95.2、6月：95.9）

・21:00 独・7月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.2％、6月：+2.2％）

・22:00 米・5月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.2％、4月：+0.2％）

・22:00 米・5月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+6.50％、4月：+7.20％）

・23:00 米・6月JOLT求人件数（予想：800.00万件、5月：814.0万件）

・23:00 米・7月消費者信頼感指数（予想：99.7、6月：100.4）

・米連邦公開市場委員会（FOMC、31日まで）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》