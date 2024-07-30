*07:06JST 米国株式市場はまちまち、FOMC控え様子見（28日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

SEP24

Ｏ 38325（ドル建て）

Ｈ 38775

Ｌ 38225

Ｃ 38390 大証比-60（イブニング比+100）

Vol 8389



SEP24

Ｏ 38255（円建て）

Ｈ 38715

Ｌ 38170

Ｃ 38330 大証比-120（イブニング比+40）

Vol 29560

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.04円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、豊田自

動織機＜6201＞、武田薬品工業＜4502＞、オリエンランド＜4661＞、ソフトバンクG<9984

>、日本郵政＜6178＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 192.48 -0.04 2965 -2

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.08 -0.05 1707 1

8035 (TOELY) 東京エレク 92.12 0.67 28380 -260

6758 (SONY.N) ソニー 86.40 -0.92 13309 -36

9432 (NTTYY) NTT 25.93 -0.02 160 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.65 0.15 3181 6

6501 (HTHIY) 日立製作所 41.85 0.44 3223 -11

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.63 -0.27 41021 -139

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.92 -0.25 9218 -165

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.05 0.60 6793 -51

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 98.46 -0.11 7583 -37

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.79 -0.09 10621 -4

8031 (MITSY) 三井物産 452.15 -2.85 3482 -26

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.64 0.05 8195 -85

4568 (DSNKY) 第一三共 37.88 0.76 5835 11

9433 (KDDIY) KDDI 14.70 0.00 4529 -11

7974 (NTDOY) 任天堂 13.47 -0.06 8300 -42

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.05 1.23 5861 -13

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.49 0.21 1617 -5.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.26 0.17 4393 -23

6902 (DNZOY) デンソー 15.59 -0.03 2401 -2.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.55 0.14 6331 -8

4661 (OLCLY) オリエンランド 29.15 0.46 4490 -87

8411 (MFG.N) みずほFG 4.32 0.03 3327 -10

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.35 -0.03 22105 -165

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.70 -0.07 4221 -82

7741 (HOCPY) HOYA 122.67 1.75 18896 -114

6503 (MIELY) 三菱電機 33.48 1.19 2579 8.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.43 0.25 3521 -25

7751 (CAJPY) キヤノン 30.86 0.47 4754 -24

6273 (SMCAY) SMC 23.68 0.16 72953 153

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.75 0.10 1348 -155.5

6146 (DSCSY) ディスコ 30.50 0.00 46982 -598

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.47 0.20 1767 -8.5

8053 (SSUMY) 住友商事 24.97 -0.03 3846 -11

6702 (FJTSY) 富士通 17.70 0.04 2727 -18

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 79.22 -2.14 12203 -377

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.82 0.03 6106 -50

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1540 -21.5

8002 (MARUY) 丸紅 183.78 -1.72 2831 -16.5

6723 (RNECY) ルネサス 8.16 0.15 2514 -2.5

6954 (FANUY) ファナック 14.46 1.08 4455 193

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.45 0.28 3458 -37

8801 (MTSFY) 三井不動産 30.10 0.90 1546 -3

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.49 -0.28 4543 20

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.27 0.13 3472 -14

6594 (NJDCY) 日本電産 10.81 -0.29 6661 -20

6857 (ATEYY) アドバンテスト 37.10 0.50 5715 -16

4543 (TRUMY) テルモ 17.67 -0.05 2722 -9

8591 (IX.N) オリックス 115.68 -0.25 3564 -13

（時価総額上位50位、1ドル154.04円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.76 2428 179.5 7.98

6954 (FANUY) ファナック 14.46 4455 193 4.53

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.92 3789 31 0.82

4911 (SSDOY) 資生堂 30.93 4764 38 0.80

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.03 3249 21 0.65

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 9.91 763 -26.2 -3.32

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4313 -664 -13.34

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.75 1348 -155.5 -10.34

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.80 4128 -455 -9.93

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 10.55 6500 -306 -4.50



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40539.93 前日比：-49.41

始値：40665.71 高値：40682.49 安値：40388.83

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17370.20 前日比：12.32

始値：17444.39 高値：17535.32 安値：17299.83

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5463.54 前日比：4.44

始値：5476.55 高値：5487.74 安値：5444.44

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.425％ 米10年国債 4.185％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は49.41ドル安の40,539.93ドル、ナスダックは1

2.32ポイント高の17,370.20で取引を終了した。

企業の好決算を受けた買いが継続し、寄り付き後、上昇。主要経済指標の発表もな

く動意乏しい中、連邦公開市場委員会（FOMC）を控え警戒感を受けた売りに押さ

れ、ダウは下落に転じた。ナスダックは主要ハイテク企業決算への期待感が根強く

底堅く推移し相場はまちまちで終了。セクター別では、自動車・自動車部品、消費

者サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

サイバーセキュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディング

ス（CRWD）はシステム障害を受けた長期的な業績への損害は限定的との楽観的見解

が強まり買われた。携帯端末のアップル（AAPL）は人工知能（AI）機能「アップル

インテリジェンス」を発表、10月までに提供されるソフトウエアのアップデートの

一部として一般ユーザーへの導入を開始する見込みと報じられ、上昇。ファースト

フード・チェーン運営するマクドナルド（MCD）は第2四半期決算で既存店売上高が

前年同期で2020年以来の減収に落ち込んだが、人気の5ドルセットメニュー期間延長

に伴う売り上げ回復期待に、上昇した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇。

一方、ヘルスケア製品メーカーのアボットラボラトリーズ（ABT）は同社製造の未熟

児用粉ミルクを巡り致命的な腸疾患の原因になり得ると陪審が5億ドルの賠償金支払

いの判決をくだしたことが嫌気され、売られた。金融サービスのチャールズ・シュ

ワブ（SCHW）はアナリストが投資判断を引下げ、下落。

インターネットトラフィック管理会社のF5（FFIV）は取引終了後に四半期決算を発

表。調整後の1株利益が予想を上回ったほか、見通し引き上げが好感され、時間外取

引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》