*07:52JST 米国株式市場は続落、一部ハイテクの冴えない決算を警戒（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

SEP24

Ｏ 39455（ドル建て）

Ｈ 39680

Ｌ 38145

Ｃ 38175 大証比-945（イブニング比+5）

Vol 13736



SEP24

Ｏ 39415（円建て）

Ｈ 39635

Ｌ 38095

Ｃ 38115 大証比-1005（イブニング比-55）

Vol 35308

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.69円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ディス

コ＜6146＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東京エレク＜8035＞、オリ

エンランド＜4661＞、ルネサス＜6723＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 197.20 -3.59 3031 -69

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.21 -0.20 1723 -20

8035 (TOELY) 東京エレク 94.61 -4.43 29081 -1399

6758 (SONY.N) ソニー 89.19 -2.48 13708 -477

9432 (NTTYY) NTT 25.55 -0.22 157 -1.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.79 -0.26 3196 -34

6501 (HTHIY) 日立製作所 43.05 -0.75 3308 -90

9983 (FRCOY) ファーストリテ 25.84 -0.62 39713 -1267

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 32.00 -1.72 9836 -499

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.32 -0.82 6246 -212

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.53 -2.38 7648 -155

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.03 -0.17 10781 -124

8031 (MITSY) 三井物産 451.17 -11.54 3467 -102

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.29 -0.18 8676 -261

4568 (DSNKY) 第一三共 37.98 0.22 5837 -105

9433 (KDDIY) KDDI 14.64 -0.08 4500 -73

7974 (NTDOY) 任天堂 13.47 -0.05 8281 -205

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.20 -1.08 5871 -136

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.17 -1.02 1597 -33

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.23 -0.13 4374 -61

6902 (DNZOY) デンソー 15.56 -0.29 2392 -37.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 19.57 0.35 6015 -147

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.00 -1.36 4150 -174

8411 (MFG.N) みずほFG 4.41 -0.09 3389 -15

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.15 -0.27 21747 -668

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.58 -0.08 4174 -71

7741 (HOCPY) HOYA 118.70 0.22 18243 -492

6503 (MIELY) 三菱電機 33.96 -0.44 2610 -51.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.22 -0.26 3449 -129

7751 (CAJPY) キヤノン 28.37 0.03 4360 -72

6273 (SMCAY) SMC 23.27 -0.68 71527 -1993

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.75 -0.05 1345 -162

6146 (DSCSY) ディスコ 29.90 -1.90 45953 -2847

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.29 -0.17 1735 -30

8053 (SSUMY) 住友商事 24.78 -0.57 3808 -91

6702 (FJTSY) 富士通 16.23 -0.47 2494 -58.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 84.18 -0.45 12937 -58

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.26 -0.34 5920 -119

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1537 -16

8002 (MARUY) 丸紅 185.31 -4.72 2848 -64

6723 (RNECY) ルネサス 9.37 -0.38 2880 -111

6954 (FANUY) ファナック 13.47 -0.17 4140 -108

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.75 -0.88 3496 -92

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.80 -0.90 1475 -43

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.93 -1.38 4600 -105

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.46 -0.44 3523 -85

6594 (NJDCY) 日本電産 11.52 0.14 7082 -118

6857 (ATEYY) アドバンテスト 37.60 -1.40 5779 -296

4543 (TRUMY) テルモ 17.09 -0.34 2627 -79.5

8591 (IX.N) オリックス 116.20 -3.41 3572 -57

（時価総額上位50位、1ドル153.69円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.76 2422 138 6.04

7259 (ASEKY) アイシン精機 33.72 5182 118 2.33

9503 (KAEPY) 関西電力 8.41 2585 -4 -0.15

8411 (MFG.N) みずほFG 4.41 3389 -15 -0.44

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 84.18 12937 -58 -0.45

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.40 4057 -512 -11.21

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.75 1345 -162 -10.75

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4303 -517 -10.73

2801 (KIKOY) キッコーマン 23.40 1798 -136.5 -7.06

6146 (DSCSY) ディスコ 29.90 45953 -2847 -5.83



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39853.87 前日比：-504.22

始値：40210.63 高値：40258.44 安値：39807.45

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17342.41 前日比：-654.94

始値：17733.91 高値：17747.06 安値：17313.52

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5427.13 前日比：-128.61

始値：5505.84 高値：5508.04 安値：5419.98

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.547％ 米10年国債 4.288％



米国株式市場は続落。ダウ平均は504.22ドル安の39,853.87ドル、ナスダックは654.

94ポイント安の17,342.41で取引を終了した。

一部ハイテク企業の冴えない決算に失望した売りがけん引し、寄り付き後、下落。

世界の経済指標も冴えず、さらに国内の新築住宅販売指標も弱く、景気への懸念も

広がり終日軟調に推移した。終盤にかけても根強い政局不透明感などに手仕舞い売

りが加速し下げ幅を拡大し、終了。セクター別では電気通信サービスや公益事業が

上昇した一方、自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が下落した。

通信のAT＆T（T）は第2四半期決算でプロモーションが奏功し、携帯電話の契約者数

が大幅増加したことが好感され、上昇。玩具メーカーのマテル（MAT）は四半期決算

で、需要鈍化もコスト削減が奏功し粗利益率の上昇が好感されたほか、買収の思惑

に買われた。太陽エネルギー機器メーカーのエンフェーズ・エナジー（ENPH）は四

半期決算の低調な結果にもかかわらず、供給過剰問題解消で底入れするとの期待に

上昇。

ヘルスケア関連施設を所有するテネット・ヘルスケア（THC）は第2四半期決算の内

容が予想を上回り、上昇。一方、電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は販売鈍化

や値下げが響き、純利益45％減が嫌気され、大きく売られた。クレジットカード会

社のビザ（V）は第2四半期決算で利益9％増と予想を上回ったが、見通しが予想を下

回り、下落。グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は第2四半期決算で増収増

益となったがユーチューブでの広告収入が予想を下回り、失望感から下落。

コンピューター・ソリューション会社のIBM（IBM）は取引終了後に第2四半期決算を

発表。AIが奏功し、調整後の1株利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。

自動車メーカーのフォード（F）は1株利益が予想を下回り、時間外取引で下落して

いる。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》