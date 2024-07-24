*07:08JST 米国株式市場は反落、企業決算控えた調整（23日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）

SEP24

Ｏ 39930（ドル建て）

Ｈ 40005

Ｌ 39475

Ｃ 39555 大証比+15（イブニング比+125）

Vol 7776



SEP24

Ｏ 39880（円建て）

Ｈ 39955

Ｌ 39425

Ｃ 39500 大証比-40（イブニング比+70）

Vol 20593

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル155.58円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、日立製作所＜6501＞、武田薬品工業＜4502＞、任天堂＜7974＞、ブリヂストン<

5108>、セブン&アイ・HD＜3382＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 200.79 0.65 3124 15

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.41 0.13 1775 6

8035 (TOELY) 東京エレク 99.04 -0.18 30817 47

6758 (SONY.N) ソニー 91.67 -1.14 14262 -88

9432 (NTTYY) NTT 25.77 0.26 160 -0.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 21.05 0.46 3275 14

6501 (HTHIY) 日立製作所 43.80 -0.67 3407 -44

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.46 -0.16 41166 -154

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 33.72 0.00 10492 112

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.14 -0.02 6578 -29

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 101.91 0.24 7928 -8

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.20 0.14 11046 -54

8031 (MITSY) 三井物産 462.71 -3.29 3599 -23

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.47 -0.15 8924 -58

4568 (DSNKY) 第一三共 37.76 0.34 5875 -29

9433 (KDDIY) KDDI 14.72 0.02 4580 -32

7974 (NTDOY) 任天堂 13.52 -0.07 8414 -79

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.28 0.08 6111 -6

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.19 -0.14 1669 -5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.36 0.14 4468 -23

6902 (DNZOY) デンソー 15.86 0.09 2467 -18

4519 (CHGCY) 中外製薬 19.22 0.31 5980 -31

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.36 -0.59 4412 -27

8411 (MFG.N) みずほFG 4.50 0.10 3501 27

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.42 0.04 22435 -105

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.66 0.15 4250 -42

7741 (HOCPY) HOYA 118.48 -2.67 18433 -57

6503 (MIELY) 三菱電機 34.40 -0.48 2676 -15.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.48 -0.01 3572 -24

7751 (CAJPY) キヤノン 28.34 0.11 4409 -26

6273 (SMCAY) SMC 23.95 -0.37 74523 123

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 -0.30 1369 -168

6146 (DSCSY) ディスコ 31.80 -0.60 49474 -206

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.46 0.06 1783 -14

8053 (SSUMY) 住友商事 25.35 -0.20 3944 -25

6702 (FJTSY) 富士通 16.70 -0.06 2598 -1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 84.63 0.34 13167 -93

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.60 0.12 6099 -49

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1556 -30.5

8002 (MARUY) 丸紅 190.03 -2.48 2956 -14.5

6723 (RNECY) ルネサス 9.75 -0.09 3034 23

6954 (FANUY) ファナック 13.64 -0.26 4244 -26

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.63 0.24 3676 -17

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.70 0.50 1540 -7.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.31 -0.06 4871 -14

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.90 -0.13 3703 -24

6594 (NJDCY) 日本電産 11.38 0.48 7082 295

6857 (ATEYY) アドバンテスト 39.00 0.50 6068 -28

4543 (TRUMY) テルモ 17.43 -0.27 2712 -13

8591 (IX.N) オリックス 119.61 1.19 3722 -2

（時価総額上位50位、1ドル155.58円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6594 (NJDCY) 日本電産 11.38 7082 295 4.35

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.76 2452 56.5 2.36

9503 (KAEPY) 関西電力 8.92 2776 61 2.25

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.23 3375 55 1.66

5020 (JXHLY) ENEOS 10.40 809 9 1.13

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4356 -659 -13.14

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 1369 -168 -10.93

8750 (DLICY) 第一生命HD 27.60 4294 -416 -8.83

2801 (KIKOY) キッコーマン 23.40 1820 -162 -8.17

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1556 -30.5 -1.92



「米国株式市場概況」（23日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40358.09 前日比：-57.35

始値：40443.73 高値：40527.89 安値：40319.70

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17997.35 前日比：-10.22

始値：17982.74 高値：18128.38 安値：17968.10

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5555.74 前日比：-8.67

始値：5565.30 高値：5585.34 安値：5550.90

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.484％ 米10年国債 4.25％



米国株式市場は反落。ダウ平均は57.35ドル安の40,358.09ドル、ナスダックは10.22

ポイント安の17,997.35で取引を終了した。

企業の決算発表を控え様子見気配が強まり、まちまちで寄り付いた。さらに、今週

発表が予定されている重要インフレや経済指標待ちの調整も続き、終日売り買いが

交錯する中、好決算や利下げ期待を受けた根強い買いが支え底堅く推移したが、終

盤にかけ相場は下落に転じ終了。セクター別では小売が上昇した一方、運輸が下落

した。

飲料メーカーのコカ・コーラ（KO）は値上げが奏功し売り上げが好調で通期の見通

しを引き上げ、上昇。音楽配信のスポティファイ（SPOT）は第2四半期決算で利益が

過去最高を更新、さらに、有料会員数の増加を好感し、上昇した。クルーズ船を運

営するカーニバル（CCL）はイタリアの造船会社のフィンカンティエリと、新たな3

隻のクルーズ船建造で最終合意したと発表し、買われた。防衛会社のロッキード・

マーチン（LMT）は第2四半期決算で利益が予想を上回ったほか、通期の純売上と収

益見通しを引き上げ上昇。

貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は四半期決算でコスト増

に加えて配送需要の減速で利益が予想に満たず、下落。エンターテインメントのデ

ィズニー（DIS）は投資家のアイザック・パルムッター氏が、議決権争奪戦敗北後、

保有していた同社の全株を売却したとの報道で、下落した。消費財メーカーのキン

バリー・クラーク（KMB）は第2四半期決算の内容が一部予想に満たず、下落。

検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は取引終了後に第2四半期決算を

発表。1株利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》