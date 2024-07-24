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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、加中央銀行が政策金利発表、米製造業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、加中央銀行が政策金利発表、米製造業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(7月) 50.0
09:30 サービス業PMI(7月) 49.4
09:30 総合PMI (7月) 49.7
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(7月) 58.3
14:00 印・サービス業PMI速報(7月) 60.5
14:00 印・総合PMI速報(7月) 60.9
16:30 独・製造業PMI(7月) 44.8 43.5
16:30 独・サービス業PMI(7月) 53.5 53.1
16:30 独・総合PMI(7月) 50.9 50.4
17:00 南ア・消費者物価指数(6月) 5.1％ 5.2％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(7月) 46.4 45.8
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月) 53.3 52.8
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(7月) 50.8 50.9
17:30 英・製造業PMI(7月) 51.2 50.9
17:30 英・サービス業PMI(7月) 52.5 52.1
17:30 英・総合PMI(7月) 52.7 52.3
21:30 米・卸売在庫(6月) 0.6％
22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.75％ 4.75％
22:45 米・製造業PMI(7月) 51.6
22:45 米・サービス業PMI(7月) 55.3
22:45 米・総合PMI(7月) 54.8
23:00 米・新築住宅販売件数(6月) 64.0万戸 61.9万戸
米・ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)理事とダラス連銀総裁がイベント開会のあいさつ
米・イスラエルのネタニヤフ首相が議会で演説
米・5年債入札
独・10年債入札
英・30年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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