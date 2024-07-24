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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、加中央銀行が政策金利発表、米製造業PMIなど

2024年7月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、加中央銀行が政策金利発表、米製造業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(7月)　　50.0
09:30　サービス業PMI(7月)　　49.4
09:30　総合PMI (7月)　　49.7


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(7月)　　58.3
14:00　印・サービス業PMI速報(7月)　　60.5
14:00　印・総合PMI速報(7月)　　60.9
16:30　独・製造業PMI(7月)　44.8　43.5
16:30　独・サービス業PMI(7月)　53.5　53.1
16:30　独・総合PMI(7月)　50.9　50.4
17:00　南ア・消費者物価指数(6月)　5.1％　5.2％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(7月)　46.4　45.8
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月)　53.3　52.8
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(7月)　50.8　50.9
17:30　英・製造業PMI(7月)　51.2　50.9
17:30　英・サービス業PMI(7月)　52.5　52.1
17:30　英・総合PMI(7月)　52.7　52.3
21:30　米・卸売在庫(6月)　　0.6％
22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.75％　4.75％
22:45　米・製造業PMI(7月)　　51.6
22:45　米・サービス業PMI(7月)　　55.3
22:45　米・総合PMI(7月)　　54.8
23:00　米・新築住宅販売件数(6月)　64.0万戸　61.9万戸


米・ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)理事とダラス連銀総裁がイベント開会のあいさつ

米・イスラエルのネタニヤフ首相が議会で演説

米・5年債入札

独・10年債入札

英・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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