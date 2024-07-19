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ライトオンなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;1132%;215100;0.07;1127;6 ＜9612＞ ;ラックランド;757%;102200;0.22;2170;-33 ＜8163＞ ;SRSHD;519%;570100;0.05;1270;8 ＜3548＞ ;バロック;384%;171700;0.78;779;2 ＜1679＞ ;ＮＹダウ;340%;170;2.05;53580;-440 ＜9900＞ ;サガミHD;300%;359100;0.07;1654;-7 ＜7445＞ ;ライトオン;283%;96300;0.77;384;3 ＜7678＞ ;あさくま;254%;34300;0.46;4030;-25 ＜2590＞ ;DyDo;252%;232600;0.17;2641;-19 ＜6217＞ ;津田駒工;225%;5400;2.56;400;-1 ＜7119＞ ;ハルメクＨＤ;221%;7500;7.37;958;-6 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;193%;1156600;0.08;1054;-2 ＜7616＞ ;コロワイド;189%;596300;0.12;2012.5;-24.5 ＜3446＞ ;ジェイテック;176%;64400;3.25;1670;17 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;163%;65200;0.11;2489;-21 ＜3768＞ ;リスモン;129%;1800;29.64;511;-1 ＜8289＞ ;オリンピックＧ;127%;15700;3.93;542;-5 ＜6654＞ ;不二電機;122%;31900;1.04;1160;-1 ＜7356＞ ;Retty;118%;13800;5.30;163;-1 ＜9842＞ ;アークランズ;115%;329800;0.45;1837;-10
[コメント]ライトオン＜7445＞は信用倍率0.7倍台で売り長となっている。《TY》
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