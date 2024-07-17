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7/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 7/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（41275.08、+84.40）
・NYダウは上昇（40954.48、+742.76）
・ナスダック総合指数は上昇（18509.34、+36.77）
・シカゴ日経先物は上昇（41545、大阪比+305）
・SOX指数は上昇（5804.03、+26.32）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝158.30-40円
・VIX指数は上昇（13.19、+0.07）
・米原油先物は下落（80.76、-1.15）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・国債買いオペ
・訪日外国人数（6月）
・NZ消費者物価指数（4-6月）
・独30年物国債入札
・ユーロ圏消費者物価指数（6月）
・英5年物国債入札
・英消費者物価指数（6月）
・英生産者物価指数（6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（7月）
・米住宅着工件数（6月）
・米住宅建設許可件数（6月）
・米鉱工業生産指数（6月）
・米設備稼働率（6月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米リッチモンド連銀総裁が講演《ST》
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