*08:30JST 7/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（41275.08、+84.40）

・NYダウは上昇（40954.48、+742.76）

・ナスダック総合指数は上昇（18509.34、+36.77）

・シカゴ日経先物は上昇（41545、大阪比+305）

・SOX指数は上昇（5804.03、+26.32）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝158.30-40円

・VIX指数は上昇（13.19、+0.07）

・米原油先物は下落（80.76、-1.15）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・国債買いオペ

・訪日外国人数（6月）

・NZ消費者物価指数（4-6月）

・独30年物国債入札

・ユーロ圏消費者物価指数（6月）

・英5年物国債入札

・英消費者物価指数（6月）

・英生産者物価指数（6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（7月）

・米住宅着工件数（6月）

・米住宅建設許可件数（6月）

・米鉱工業生産指数（6月）

・米設備稼働率（6月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米リッチモンド連銀総裁が講演《ST》