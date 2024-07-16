*16:29JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は143円38銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円14銭 高値143円44銭 安値143円11銭 引け143円38銭

売買高総計23803枚

2年 462回 0.311％

5年 170回 0.563％

10年 375回 1.024％

20年 189回 1.851％

債券先物9月限は、143円11銭で取引を開始。米国の金利低下や財務省の流動性供給入札の結果は強いとの見方から買いが優勢になり、143円11銭から143円44銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.43％、10年債は4.19％、30年債は4.42％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.45％、英国債は4.07％、オーストラリア10年債は4.25％、NZ10年債は4.36％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 独・7月ZEW景気期待指数（予想：41.0、6月：47.5）

・18:00 ユーロ圏・5月貿易収支（4月：+150億ユーロ）

・21:30 米・6月小売売上高（前月比予想：-0.3％、5月：+0.1％）

・21:30 米・6月輸入物価指数（前月比予想：-0.2％、5月：-0.4％）

・21:30 カナダ・6月消費者物価指数（前年比予想：+2.7％、5月：+2.9％）

・23:00 米・7月NAHB住宅市場指数（予想：43、6月：43）

・23:00 米・5月企業在庫（前月比予想：+0.5％、4月：+0.3％）

・03:45 クーグラー米FRB理事講演（全米企業エコノミスト協会会合）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》