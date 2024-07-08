*16:36JST 8日の日本国債市場概況：債券先物は142円73銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円00銭 高値143円00銭 安値142円66銭 引け142円73銭

売買高総計23347枚

2年 462回 0.347％

5年 169回 0.591％

10年 375回 1.081％

20年 188回 1.937％

債券先物9月限は、143円00銭で取引を開始。5月毎月勤労統計・現金給与総額の伸び拡大を受けて、日銀の利上げ観測が高まり、売りが優勢になったといわれ、142円65銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.61％、10年債は4.29％、30年債は4.48％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.56％、英国債は4.12％、オーストラリア10年債は4.36％、NZ10年債は4.64％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・24:00 米・6月NY連銀1年インフレ期待（5月：3.17％）

・04:00 米・5月消費者信用残高（予想：+110.00億ドル、4月：+64.03億ドル）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》