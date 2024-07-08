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7/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 7/8
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39375.87、+67.87）
・ナスダック総合指数は上昇（18352.76、+164.46）
・1ドル＝160.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（41035、大阪比+175）
・SOX指数は上昇（5656.31、+4.59）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（40912.37、-1.28）
・米原油先物は下落（83.16、-0.72）
・VIX指数は上昇（12.48、+0.22）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・毎月勤労統計（5月）
・国際収支（経常収支）（5月）
・銀行貸出動向（6月）
・景気ウォッチャー調査（6月）
・日銀支店長会議
・地域経済報告（さくらリポート）（7月）
・宇宙ビジネスカンファレンス「スペースタイド」（10日まで）
・ドイツ貿易収支（5月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支（先週）
・米消費者信用残高（5月）
・インドのモディ首相がロシア訪問（9日まで）
・日本とフィリピンの外務防衛閣僚協議（2プラス2）《ST》
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