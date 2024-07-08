*08:33JST 7/8

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39375.87、+67.87）

・ナスダック総合指数は上昇（18352.76、+164.46）

・1ドル＝160.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（41035、大阪比+175）

・SOX指数は上昇（5656.31、+4.59）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（40912.37、-1.28）

・米原油先物は下落（83.16、-0.72）

・VIX指数は上昇（12.48、+0.22）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・毎月勤労統計（5月）

・国際収支（経常収支）（5月）

・銀行貸出動向（6月）

・景気ウォッチャー調査（6月）

・日銀支店長会議

・地域経済報告（さくらリポート）（7月）

・宇宙ビジネスカンファレンス「スペースタイド」（10日まで）

・ドイツ貿易収支（5月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支（先週）

・米消費者信用残高（5月）

・インドのモディ首相がロシア訪問（9日まで）

・日本とフィリピンの外務防衛閣僚協議（2プラス2）《ST》