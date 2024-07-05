*16:36JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は142円91銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付142円85銭 高値142円91銭 安値142円75銭 引け142円91銭

売買高総計16938枚

2年 462回 0.341％

5年 169回 0.583％

10年 375回 1.070％

20年 188回 1.931％

債券先物9月限は、142円85銭で取引を開始。前日の30年債入札の無難な結果が引き続き好感されたといわれるほか、米国の6月雇用統計の発表を控えてドル高・円安がいったん後退したことで買いが優勢になり、142円75銭から142円91銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.69％、10年債は4.35％、30年債は4.53％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.59％、英国債は4.18％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.69％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・5月小売売上高（前月比予想：+0.2％、4月：-0.5％）

・18:40 ウィリアムズNY連銀総裁基調講演（インド中銀イベント、ムンバイ）

・21:30 米・6月非農業部門雇用者数（予想：+19.0万人、5月：+27.2万人）

・21:30 米・6月失業率（予想：4.0％、5月：4.0％）

・21:30 米・6月平均時給（前年比予想：+3.9％、5月：+4.1％）

・21:30 カナダ・6月失業率（予想：6.3％、5月：6.2％）

・02:15 ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁講演

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》