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前日に動いた銘柄 part2 エスライングループ本社、ザイン、伊勢化学工業など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 エスライングループ本社、ザイン、伊勢化学工業など
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
アイモバイル＜6535＞ 464 -11
ふるさと納税制度の制度変更の影響を警戒視。
KADOKAWA＜9468＞ 2804.5 -42
サイバー攻撃による影響懸念が続く。
沖電気工業＜6703＞ 1027 -7
25日はグループ企業のタイアップ校正サービス開始で上昇も。
GMOアドパートナーズ＜4784＞ 427 +80
GMOインターの主力事業を継承へ。
エスライングループ本社＜9078＞ 1900 +244
TOB価格引き上げ期待などの思惑続く。
ザイン＜6769＞ 1343 +188
光半導体事業への参入を引き続き期待視も。
伊勢化学工業＜4107＞ 26730 +3780
増担保金徴収措置を解除で需給改善期待。
データアプリ＜3848＞ 1000 +98
生成AI関連のWELLを子会社化と発表。
湖北工業＜6524＞ 2484 +233
野村證券では新規に買い推奨。
オーミケンシ＜3111＞ 383 -21
セルロース繊維開発で25日に急伸の反動。
くろがね工作所＜7997＞ 1147 -118
何の材料もなく急騰した反動が続く。
日本オラクル＜4716＞ 11230 -525
今期EPS予想は市場コンセンサスを下振れ。
NaITO＜7624＞ 150 -9
第1四半期営業赤字転落を嫌気。
pluszero＜5132＞ 2177 +62
北陸電気保安協会のAI活用プロジェクト検討に参画。買い優勢だが上値は重い。
スマレジ＜4431＞ 2265 +215
25日線を明確に上抜け先高期待高まる。
タメニー＜6181＞ 137 -4
札幌市よりオンライン結婚支援センター業務受託で25日人気化するも
上値重く26日は売り優勢。
レナサイエンス＜4889＞ 342 +9
25日まで3日続落で年初来安値に接近。26日は押し目買い優勢。
ハウテレビジョン＜7064＞ 2859 -45
200日線を明確に上抜けず手仕舞い売りも。
雨風太陽＜5616＞ 903 +150
25日線回復し反騰機運高まる。
GRCS＜9250＞ 1970 +134
200日線に下から絡み始め先高期待高まる。
BlueMeme<4069> 1225 +25
大規模バッチ開発をノーコードで実現する「OutSystems Batch Framework」の
提供開始。上伸して始まるも買い続かず。
ワンダープラネット<4199> 1710 +178
25日ストップ高の余勢を駆って一気に年初来高値。
AnyMind<5027> 1114 -34
AI活用プラットフォームでレビュー収集・分析ソリューションの提供開始もあり
25日まで人気化。26日は利益確定売り優勢。《CS》
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