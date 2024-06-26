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6月26日の日本国債市場概況：債券先物は143円24銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*18:17JST 6月26日の日本国債市場概況：債券先物は143円24銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2024年9月限
寄付143円43銭 高値143円47銭 安値143円19銭 引け143円24銭 19944枚
2年 461回 0.309％
5年 169回 0.558％
10年 374回 1.026％
20年 188回 1.884％
26日の債券先物9月限は弱含み。143円43銭で取引を開始し、143円47銭から143円19銭まで反落し、143円24銭で取引を終えた。現物債の取引では10年超の気配が相対的に甘くなった。
＜米国債概況＞
米国債利回りでは、2年債は4.72％近辺、5年債は4.29％近辺、10年債は4.26％近辺、30年債は4.39％近辺で推移。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.42％、英国債4.08％、オーストラリア10年債は4.31％、NZ10年債は4.59％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・23:00 米・5月新築住宅販売件数（予想：63.5万戸、4月：63.4万戸）
・02:00 米財務省・5年債入札
・米FRBが年次銀行ストレステストの結果公表《MK》
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