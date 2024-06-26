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電算システムホールディングス 「きびだんご」と観光・地域創生プラットフォーム事業で業務提携
記事提供元：フィスコ
*13:13JST 電算システムホールディングス---「きびだんご」と観光・地域創生プラットフォーム事業で業務提携
電算システムホールディングス＜4072＞は25日、グループ会社の電算システムは、きびだんごと業務提携すると発表。
きびだんごはクラウドファンディング型ECサービス「kibidango」を運営している。電算システムが推進を企画する観光・地域創生プラットフォーム事業で協業する。
具体的な業務提携内容は、1.クラウドファンディング型ECサービス「Kibidango」を活用した観光・地域創生プロジェクトの企画開発・組成、並びに、Web3、DAOを活用したプロジェクト運営の検討及び、きびだんご会員に対するマーケティング活動、2.きびだんごのECプラットフォームを活用した、観光商材・地域産品・NFTやふるさと納税のきびだんご会員に対する販売促進活動、3.日本円連動ステーブルコイン「JPYC」等、ステーブルコインを活用したプロジェクト支援金やEC代金の決済、及びプロジェクトオーナーへの国内外送金システム基盤の企画開発・実装、並びにきびだんご会員に対するステーブルコインの利用促進、4.インバウンドへの展開として、外国人支援者に対する1-3各項目の推進としている。《SI》
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