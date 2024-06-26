関連記事
6/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 6/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39173.15、+368.50）
・ナスダック総合指数は上昇（17717.65、+220.84）
・1ドル＝159.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（39290、大阪比+140）
・SOX指数は上昇（5467.66、+96.14）
・VIX指数は低下（12.84、-0.49）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（39112.16、-299.05）
・米原油先物は下落（80.83、-0.80）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・石油製品価格（24日）
・東京電力HD＜9501＞など定時株主総会
・豪消費者物価指数（5月）
・ブラジル融資残高（5月）
・ブラジル個人ローンデフォルト率（5月）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（6月）
・ブラジル連邦政府債務残高（5月）
・米新築住宅販売件数（5月）
・米FRBが年次銀行ストレステストの結果公表
・モバイルワールドコングレス（MWC）上海（28日まで）
・米2年物変動利付債（TIPS）と5年物国債の入札《ST》
スポンサードリンク