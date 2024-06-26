*08:31JST 6/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39173.15、+368.50）

・ナスダック総合指数は上昇（17717.65、+220.84）

・1ドル＝159.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（39290、大阪比+140）

・SOX指数は上昇（5467.66、+96.14）

・VIX指数は低下（12.84、-0.49）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（39112.16、-299.05）

・米原油先物は下落（80.83、-0.80）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・石油製品価格（24日）

・東京電力HD＜9501＞など定時株主総会

・豪消費者物価指数（5月）

・ブラジル融資残高（5月）

・ブラジル個人ローンデフォルト率（5月）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（6月）

・ブラジル連邦政府債務残高（5月）

・米新築住宅販売件数（5月）

・米FRBが年次銀行ストレステストの結果公表

・モバイルワールドコングレス（MWC）上海（28日まで）

・米2年物変動利付債（TIPS）と5年物国債の入札《ST》