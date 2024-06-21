*08:35JST 6/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38633.02、+62.26）

・NYダウは上昇（39134.76、+299.90）

・1ドル＝158.90-00円

・米原油先物は上昇（81.29、+0.58）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（17721.59、-140.64）

・SOX指数は下落（5610.01、-155.11）

・VIX指数は上昇（13.28、+0.80）

・シカゴ日経先物は下落（38545、大阪比-65）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・消費者物価指数（5月）

・MFSが新規上場

・日本製鉄＜5401＞、ソフトバンクG＜9984＞など定時株主総会

・日本、インド、ユーロ圏、英国、米国などPMI（6月）

・インド外貨準備高（先週）

・EU（欧州連合）財務相理事会

・英小売売上高指数（5月）

・カナダ小売売上高（4月）

・米中古住宅販売件数（5月）

・米景気先行指数（5月）《ST》