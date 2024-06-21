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6/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 6/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38633.02、+62.26）
・NYダウは上昇（39134.76、+299.90）
・1ドル＝158.90-00円
・米原油先物は上昇（81.29、+0.58）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（17721.59、-140.64）
・SOX指数は下落（5610.01、-155.11）
・VIX指数は上昇（13.28、+0.80）
・シカゴ日経先物は下落（38545、大阪比-65）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・消費者物価指数（5月）
・MFSが新規上場
・日本製鉄＜5401＞、ソフトバンクG＜9984＞など定時株主総会
・日本、インド、ユーロ圏、英国、米国などPMI（6月）
・インド外貨準備高（先週）
・EU（欧州連合）財務相理事会
・英小売売上高指数（5月）
・カナダ小売売上高（4月）
・米中古住宅販売件数（5月）
・米景気先行指数（5月）《ST》
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