*06:58JST 米国株式市場はまちまち、米利下げ観測が支え（20日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

SEP24

Ｏ 38625（ドル建て）

Ｈ 38835

Ｌ 38285

Ｃ 38590 大証比-20（イブニング比-10）

Vol 10335



SEP24

Ｏ 38575（円建て）

Ｈ 38775

Ｌ 38230

Ｃ 38545 大証比-65（イブニング比-55）

Vol 34766

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.93円換算）で、住友商事＜8053＞、三菱商事<80

58>、みずほFG＜8411＞、三菱UFJFG＜8306＞などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182

>、日本郵政＜6178＞、ルネサス＜6723＞、アドバンテスト＜6857＞などは下落し、全体は

まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 194.54 0.40 3092 8

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.79 -0.04 1556 9

8035 (TOELY) 東京エレク 108.69 -3.42 34548 -342

6758 (SONY.N) ソニー 80.83 1.20 12846 51

9432 (NTTYY) NTT 22.97 -0.04 146 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.35 -0.07 3075 21

6501 (HTHIY) 日立製作所 214.77 0.48 17067 27

9983 (FRCOY) ファーストリテ 24.99 -0.28 39717 -93

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 31.92 -1.23 10146 -64

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.31 -0.04 6138 -46

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 92.30 0.13 7335 35

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.62 0.00 10028 28

8031 (MITSY) 三井物産 935.17 -4.22 7431 2

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.31 0.24 8193 -36

4568 (DSNKY) 第一三共 34.37 0.71 5462 -2

9433 (KDDIY) KDDI 13.01 -0.18 4135 -20

7974 (NTDOY) 任天堂 13.27 -0.53 8436 -52

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.27 0.48 5447 27

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.55 -0.26 1671 7.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.80 -0.53 4386 -3

6902 (DNZOY) デンソー 15.31 0.20 2433 5.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 16.08 0.13 5111 -31

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.23 0.03 4487 14

8411 (MFG.N) みずほFG 3.90 0.03 3099 21

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.42 -0.01 22918 -107

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 12.61 -0.06 4008 -15

7741 (HOCPY) HOYA 116.01 -0.71 18437 -38

6503 (MIELY) 三菱電機 31.27 -0.70 2485 4

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.48 0.01 3331 -27

7751 (CAJPY) キヤノン 27.25 -0.65 4331 -9

6273 (SMCAY) SMC 24.04 -0.47 76414 -276

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 -0.15 1327 -130

6146 (DSCSY) ディスコ 38.50 -2.10 61188 -922

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.15 -0.19 1931 -8.5

8053 (SSUMY) 住友商事 24.40 -0.13 3878 31

6702 (FJTSY) 富士通 15.06 -0.49 2393 -5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 82.38 -0.98 13093 13

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.22 -0.30 6427 0

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1430 -119

8002 (MARUY) 丸紅 185.43 -4.44 2947 5.5

6723 (RNECY) ルネサス 9.59 -0.37 3048 -80

6954 (FANUY) ファナック 13.18 -0.42 4189 -27

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.66 -0.02 3125 -12

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.90 0.10 1425 0

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.77 0.47 4572 13

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.58 -0.17 3681 -7

6594 (NJDCY) 日本電産 11.46 -0.05 7285 -56

6857 (ATEYY) アドバンテスト 36.10 1.50 5737 -99

4543 (TRUMY) テルモ 16.24 -0.16 2581 -11.5

8591 (IX.N) オリックス 108.96 0.91 3463 14

（時価総額上位50位、1ドル158.93円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6227 974 18.54

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.88 2365 140.5 6.32

5020 (JXHLY) ENEOS 10.32 820 21.8 2.73

9503 (KAEPY) 関西電力 8.82 2804 53.5 1.95

4578 (OTSKY) 大塚HD 19.88 6319 106 1.71

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.35 1327 -130 -8.92

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.00 3655 -310 -7.82

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1430 -119 -7.68

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4450 -211 -4.53

6723 (RNECY) ルネサス 9.59 3048 -80 -2.56



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39134.76 前日比：299.90

始値：38804.73 高値：39232.50 安値：38778.46

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17721.59 前日比：-140.65

始値：17913.94 高値：17936.79 安値：17650.70

年初来高値：17862.23 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5473.17 前日比：-13.86

始値：5499.99 高値：5505.53 安値：5455.56

年初来高値：5487.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.397％ 米10年国債 4.26％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は299.90ドル高の39,134.76ドル、ナスダックは

140.65ポイント安の17,721.59で取引を終了した。

寄り付きはまちまち。新規失業保険申請件数の減少を受けた金利の上昇が嫌気され

た一方、住宅着工件数やフィラデルフィア連銀製造業景況指数が経済の減速を示

し、FRBの利下げ観測が支えとなった。ナスダックは朝方過去最高値を付けたが、午

後に入り軟調に推移。株価指数先物と株価指数オプション、個別株オプションの満

期日が重なるトリプルウィッチングを明日に控え、連日上昇を続けていた半導体エ

ヌビディアを中心に売られた。セクター別ではエネルギー、小売りなどが上昇、半

導体・同製造装置やテクノロジー・ハード・機器の下落が目立った。

コンサルティング会社アクセンチュア（ACN）は四半期決算が好感され、上昇。バイ

オ医薬品メーカーのギリアド・サイエンス（GILD）はエイズ（HIV）の治療薬として

開発中のレナカパビルが感染予防に効果があったとの治験結果を発表し上昇した。

住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は前営業日の引け後に予想を上回る決算を発表し

上昇。再生可能燃料会社のシェブロン（CVX）は原油高に連れ、買われた。電子製造

受託大手のジェイビル（JBL）が大幅安。四半期決算は市場予想を上回ったが、自動

車・運輸市場の軟調さを警告したことが嫌気された。半導体エヌビディアの下落で

同業のマイクロン・テクノロジー（MU）やクアルコム（QCOM）が連れ安となった。

ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、ミシガン州銀行協会の年次会合で、インフ

レ率が2％に戻るには1，2年かかるだろうとの見解を示したほか、政策金利の道筋は

経済情勢に左右されると強調した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》