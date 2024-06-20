*08:26JST 6/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38570.76、+88.65）

・1ドル＝158.00-10円

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・大阪夜間取引の日経先物は下落（38340、大阪日中比-150）

・VIX指数は上昇（12.48、+0.18）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・5年物国債入札

・コンビニエンスストア売上高（5月）

・月例経済報告（6月）

・WOLVES HAND、タウンズ、PostPrimeの3社が新規上場

・東京都知事選告示

・ニュージーランドGDP速報（1-3月）

・中国SWIFTグローバル支払い元建て

・中国最優遇貸出金利

・インドネシアとスイスの中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏新車販売台数（5月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）

・ユーロ圏財務相会合

・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米経常収支（1-3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米住宅着工件数（5月）

・米住宅建設許可件数（5月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（6月）

・米5年物インフレ連動債（TIPS）入札《ST》