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6/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 6/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38570.76、+88.65）
・1ドル＝158.00-10円
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・大阪夜間取引の日経先物は下落（38340、大阪日中比-150）
・VIX指数は上昇（12.48、+0.18）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・5年物国債入札
・コンビニエンスストア売上高（5月）
・月例経済報告（6月）
・WOLVES HAND、タウンズ、PostPrimeの3社が新規上場
・東京都知事選告示
・ニュージーランドGDP速報（1-3月）
・中国SWIFTグローバル支払い元建て
・中国最優遇貸出金利
・インドネシアとスイスの中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏新車販売台数（5月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）
・ユーロ圏財務相会合
・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米経常収支（1-3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米住宅着工件数（5月）
・米住宅建設許可件数（5月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（6月）
・米5年物インフレ連動債（TIPS）入札《ST》
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