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今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
月例経済報告(6月)
WOLVES HANDが東証グロースに新規上場(公開価格:770円)
タウンズが東証スタンダードに新規上場(公開価格:460円)
PostPrimeが東証グロースに新規上場(公開価格:450円)
東京都知事選告示
＜海外＞
07:45 NZ・GDP速報(1-3月) 0.2％ -0.3％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て 4.52％
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.45％ 3.45％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 3.95％ 3.95％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(5月) 13.7％
16:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 1.50％ 1.50％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 5.25％ 5.25％
21:30 米・経常収支(1-3月) -2061億ドル -1948億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.2万件
21:30 米・住宅着工件数(5月) 137.5万戸 136.0万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(5月) 146.0万戸 144.0万戸
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月) 4.5 4.5
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月) -14.3
米・リッチモンド連銀総裁が講演
欧・ユーロ圏財務相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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