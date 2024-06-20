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今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2024年6月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、米住宅着工件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


月例経済報告(6月)

WOLVES HANDが東証グロースに新規上場(公開価格:770円)

タウンズが東証スタンダードに新規上場(公開価格:460円)

PostPrimeが東証グロースに新規上場(公開価格:450円)

東京都知事選告示


＜海外＞
07:45　NZ・GDP速報(1-3月)　0.2％　-0.3％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て　　4.52％
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.45％　3.45％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.95％　3.95％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(5月)　　13.7％
16:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　1.50％　1.50％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　5.25％　5.25％
21:30　米・経常収支(1-3月)　-2061億ドル　-1948億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.2万件
21:30　米・住宅着工件数(5月)　137.5万戸　136.0万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(5月)　146.0万戸　144.0万戸
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月)　4.5　4.5
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月)　　-14.3


米・リッチモンド連銀総裁が講演

欧・ユーロ圏財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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