*08:28JST 6/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38482.11、+379.67）

・NYダウは上昇（38834.86、+56.76）

・ナスダック総合指数は上昇（17862.23、+5.21）

・1ドル＝157.80-90円

・シカゴ日経先物は上昇（38610、大阪比+210）

・SOX指数は上昇（5765.12、+77.03）

・VIX指数は低下（12.30、-0.45）

・米原油先物は上昇（80.71、+0.99）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事要旨（4月25・26日分）

・貿易統計（5月）

・首都圏マンション販売（5月）

・石油製品価格（17日）

・訪日外国人数（5月）

・参院本会議

・党首討論

・日本取引所グループの山道CEOが記者会見

・ライスカレーが新規上場

・NZ経常収支（1-3月）

・ロシア北朝鮮首脳会談

・独30年物国債入札

・ユーロ圏経常収支（4月）

・英消費者物価コア指数（5月）

・英生産者物価産出指数（5月）

・南アフリカ消費者物価指数（5月）

・米NAHB住宅市場指数（6月）

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・米国、トルコは休場《ST》