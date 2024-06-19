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6/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 6/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38482.11、+379.67）
・NYダウは上昇（38834.86、+56.76）
・ナスダック総合指数は上昇（17862.23、+5.21）
・1ドル＝157.80-90円
・シカゴ日経先物は上昇（38610、大阪比+210）
・SOX指数は上昇（5765.12、+77.03）
・VIX指数は低下（12.30、-0.45）
・米原油先物は上昇（80.71、+0.99）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（4月25・26日分）
・貿易統計（5月）
・首都圏マンション販売（5月）
・石油製品価格（17日）
・訪日外国人数（5月）
・参院本会議
・党首討論
・日本取引所グループの山道CEOが記者会見
・ライスカレーが新規上場
・NZ経常収支（1-3月）
・ロシア北朝鮮首脳会談
・独30年物国債入札
・ユーロ圏経常収支（4月）
・英消費者物価コア指数（5月）
・英生産者物価産出指数（5月）
・南アフリカ消費者物価指数（5月）
・米NAHB住宅市場指数（6月）
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・米国、トルコは休場《ST》
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