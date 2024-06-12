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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など

2024年6月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(5月)　2.0％　0.9％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:10　地銀協会長が会見


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(5月)　0.4％　0.3％
10:30　中・生産者物価指数(5月)　-1.5％　-2.5％
15:00　独・CPI(5月)　0.1％　0.1％
15:00　英・鉱工業生産指数(4月)　　0.2％
15:00　英・商品貿易収支(4月)　　-139.67億ポンド
21:00　印・消費者物価指数(5月)　4.80％　4.83％
21:00　印・鉱工業生産(4月)　4.6％　4.9％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(4月)　　0.4％
21:30　米・消費者物価コア指数(5月)　3.5％　3.6％
27:00　米・財政収支(5月)　　2095億ドル
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　5.50％　5.50％


印・輸出(5月、14日までに)　　1.1％

印・輸入(5月、14日までに)　　10.3％

印・貿易収支(5月、14日までに)　　-191.03億ドル

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

独・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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