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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(5月) 2.0％ 0.9％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:10 地銀協会長が会見
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(5月) 0.4％ 0.3％
10:30 中・生産者物価指数(5月) -1.5％ -2.5％
15:00 独・CPI(5月) 0.1％ 0.1％
15:00 英・鉱工業生産指数(4月) 0.2％
15:00 英・商品貿易収支(4月) -139.67億ポンド
21:00 印・消費者物価指数(5月) 4.80％ 4.83％
21:00 印・鉱工業生産(4月) 4.6％ 4.9％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(4月) 0.4％
21:30 米・消費者物価コア指数(5月) 3.5％ 3.6％
27:00 米・財政収支(5月) 2095億ドル
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 5.50％ 5.50％
印・輸出(5月、14日までに) 1.1％
印・輸入(5月、14日までに) 10.3％
印・貿易収支(5月、14日までに) -191.03億ドル
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
独・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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