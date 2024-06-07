*07:01JST 米国株式市場はまちまち、米利下げ期待が下支え（6日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

JUN24

Ｏ 38980（ドル建て）

Ｈ 39080

Ｌ 38545

Ｃ 38635 大証比-125（イブニング比-25）

Vol 6555



JUN24

Ｏ 38975（円建て）

Ｈ 39080

Ｌ 38540

Ｃ 38635 大証比-125（イブニング比-25）

Vol 22539

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル155.64円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、ルネサス＜6723＞、日本電産＜6594＞、NTT＜9432＞、デンソー＜6902＞、東京エ

レク＜8035＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 210.04 1.71 3269 -4

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.65 0.06 1658 7.5

8035 (TOELY) 東京エレク 110.67 -0.81 34449 -251

6758 (SONY.N) ソニー 87.23 0.59 13576 1

9432 (NTTYY) NTT 24.16 -0.25 150 -1.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.72 -0.24 3226 -7

6501 (HTHIY) 日立製作所 208.50 1.08 16225 -85

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.09 -0.21 40606 -184

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.68 -0.52 9550 -1

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.38 0.13 6033 -27

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 94.02 -0.44 7316 -13

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.08 0.11 10179 19

8031 (MITSY) 三井物産 980.50 -21.50 7630 -7

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7782 146

4568 (DSNKY) 第一三共 36.96 1.09 5752 -21

9433 (KDDIY) KDDI 13.72 -0.02 4271 -15

7974 (NTDOY) 任天堂 14.12 0.04 8791 -6

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.91 0.09 5433 8

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.36 -0.04 1679 0.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.52 -0.05 4520 -9

6902 (DNZOY) デンソー 15.83 -0.08 2464 -19

4519 (CHGCY) 中外製薬 15.37 -0.07 4784 -28

4661 (OLCLY) オリエンランド 29.05 -0.67 4521 -18

8411 (MFG.N) みずほFG 4.04 0.01 3144 32

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.45 -0.48 22490 -155

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.53 0.02 4212 9

7741 (HOCPY) HOYA 122.00 -1.30 18988 -7

6503 (MIELY) 三菱電機 33.89 -0.62 2637 -2.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.67 -0.04 3010 -19

7751 (CAJPY) キヤノン 29.25 0.19 4552 4

6273 (SMCAY) SMC 24.64 -0.30 76699 19

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 0.00 1370 -161

6146 (DSCSY) ディスコ 38.20 0.20 59454 -416

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.23 0.00 2059 -3.5

8053 (SSUMY) 住友商事 25.71 -0.11 4002 5

6702 (FJTSY) 富士通 15.29 0.09 2380 -5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 92.22 -0.18 14353 -37

5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.31 -0.15 6633 -16

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1401 -93.5

8002 (MARUY) 丸紅 189.74 -0.32 2953 -4

6723 (RNECY) ルネサス 9.55 -0.13 2973 -40

6954 (FANUY) ファナック 13.91 -0.16 4330 -21

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.16 -0.22 3138 -13

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.80 -0.60 1494 -5.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.09 -0.42 4528 -7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.70 0.09 3642 -18

6594 (NJDCY) 日本電産 11.49 -0.39 7153 -64

6857 (ATEYY) アドバンテスト 34.80 0.00 5416 -36

4543 (TRUMY) テルモ 17.28 -0.02 2689 -4.5

8591 (IX.N) オリックス 110.74 0.10 3447 5

（時価総額上位50位、1ドル155.64円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6098 438 7.74

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7782 146 1.91

6988 (NDEKY) 日東電工 38.36 11941 196 1.67

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.65 3619 44 1.23

8411 (MFG.N) みずほFG 4.04 3144 32 1.03

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 1370 -161 -10.52

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.20 3611 -416 -10.33

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1401 -93.5 -6.26

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 10.90 6786 -449 -6.21

6723 (RNECY) ルネサス 9.55 2973 -40 -1.33



「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38886.17 前日比：78.84

始値：38825.40 高値：39004.16 安値：38735.99

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17173.12 前日比：-14.78

始値：17204.87 高値：17235.73 安値：17123.59

年初来高値：17187.91 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5352.96 前日比：-1.07

始値：5357.80 高値：5362.35 安値：5335.36

年初来高値：5354.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.435％ 米10年国債 4.287％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は78.84ドル高の38,886.17ドル、ナスダックは1

4.78ポイント安の17,173.12で取引を終了した。

週次新規失業保険申請件数が予想を上回ったため利下げ期待を受けた買いが続き、

寄り付き後、上昇。雇用統計の発表を7日に控え、警戒感に利益確定売りが上値を抑

制したがダウは底堅く推移した。ナスダックはエヌビディアが伸び悩み重しとな

り、終日軟調に推移し、相場はまちまちで終了。セクター別では、自動車・自動車

部品や小売りが上昇した一方、資本財が下落した。

食品会社のJM スマッカー（SJM）は四半期決算でコスト削減やホステス・ブランズ

購入が奏功し、調整後の1株利益が予想を上回り、上昇。ディスカウント小売のウオ

ルマート（WMT）はアナリストの目標株価引き上げで小幅高。ゲーム販売のゲームス

トップ（GME）は同社の大量のオプションを保有しているとされるミーム株ブームの

仕掛け人とされるキース・ギル氏がソーシャルメディア、レディット上で、7日にラ

イブ配信計画を報告すると、短期投機家による買いに大幅上昇した。個人投資家の

顧客を多く持つオンライン証券のロビンフッド（HOOD）も上昇。

半導体のエヌビディア（NVDA）はフアン最高経営責任者（CEO）の自社株売却計画や

司法省と公正取引委員会(FTC)が人工知能（AI）を巡る反トラスト法違反を巡り同社

やソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）対象に調査が行われるとの報道

が嫌気され、下落した。

電子署名ソリューション会社のドキュサイン（DOCU）は取引終了後に四半期決算を

発表。1株利益が予想を上回ったほか自社株買い計画を発表したが見通しが嫌気さ

れ、時間外取引では売り買いが交錯している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》