*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確報値、米非農業部門雇用者数、中貿易収支など

＜国内＞

08:30 家計支出(4月) 0.5％ -1.2％

14:00 景気先行CI指数(4月) 112.2

14:00 景気一致指数(4月) 113.6

15:00 コール市場残高(5月、日本銀行)



＜海外＞

13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 6.50％ 6.50％

13:30 印・RBI現金準備率 4.50％ 4.50％

15:00 独・鉱工業生産指数(4月) 0％ -0.4％

15:00 独・貿易収支(4月) 223億ユーロ

18:00 欧・ユーロ圏GDP確報値(1-3月) 0.4％ 0.4％

19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 16.00％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(5月) 0.72％

21:30 加・失業率(5月) 6.1％

21:30 米・非農業部門雇用者数(5月) 18.0万人 17.5万人

21:30 米・失業率(5月) 3.9％ 3.9％

21:30 米・平均時給(5月) 3.9％ 3.9％

23:00 米・卸売在庫(4月) 0.2％

28:00 米・消費者信用残高(4月) 102.00億ドル 62.74億ドル



中・外貨準備高(5月) 3兆2008億3千万ドル

中・貿易収支(5月) 723.5億ドル

印・外貨準備高(先週)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》