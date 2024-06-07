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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確報値、米非農業部門雇用者数、中貿易収支など

2024年6月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP確報値、米非農業部門雇用者数、中貿易収支など
＜国内＞
08:30　家計支出(4月)　0.5％　-1.2％
14:00　景気先行CI指数(4月)　　112.2
14:00　景気一致指数(4月)　　113.6
15:00　コール市場残高(5月、日本銀行)


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.50％　6.50％
13:30　印・RBI現金準備率　4.50％　4.50％
15:00　独・鉱工業生産指数(4月)　0％　-0.4％
15:00　独・貿易収支(4月)　　223億ユーロ
18:00　欧・ユーロ圏GDP確報値(1-3月)　0.4％　0.4％
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　16.00％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(5月)　　0.72％
21:30　加・失業率(5月)　　6.1％
21:30　米・非農業部門雇用者数(5月)　18.0万人　17.5万人
21:30　米・失業率(5月)　3.9％　3.9％
21:30　米・平均時給(5月)　3.9％　3.9％
23:00　米・卸売在庫(4月)　　0.2％
28:00　米・消費者信用残高(4月)　102.00億ドル　62.74億ドル


中・外貨準備高(5月)　　3兆2008億3千万ドル

中・貿易収支(5月)　　723.5億ドル

印・外貨準備高(先週)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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