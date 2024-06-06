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6/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 6/6
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（38807.33、+96.04）
・ナスダック総合指数は上昇（17187.91、+330.86）
・1ドル＝156.00-10円
・シカゴ日経先物は上昇（38965、大阪比+445）
・SOX指数は上昇（5347.44、+231.18）
・VIX指数は低下（12.63、-0.53）
・米原油先物は上昇（74.07、+0.82）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38490.17、-347.29）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対内対外証券投資（先週）
・中村日銀審議委員が札幌市金融経済懇談会で講演、記者会見
・30年物国債の入札
・車名別新車販売（5月）
・東京オフィス空室率（5月）
・豪貿易収支（4月）
・シンガポールでインド太平洋経済枠組み（IPEF）閣僚級会合及びクリーン経済投
資家フォーラム
・スイス失業率（5月）
・独製造業受注（4月）
・ユーロ圏小売売上高（4月）
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・欧州議会選挙（9日まで）
・英イングランド銀行（中央銀行）意思決定者パネル（DMP）調査
・ブラジル貿易収支（5月）
・カナダ貿易収支（4月）
・米貿易収支（4月）
・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》
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