*08:40JST 6/6

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（38807.33、+96.04）

・ナスダック総合指数は上昇（17187.91、+330.86）

・1ドル＝156.00-10円

・シカゴ日経先物は上昇（38965、大阪比+445）

・SOX指数は上昇（5347.44、+231.18）

・VIX指数は低下（12.63、-0.53）

・米原油先物は上昇（74.07、+0.82）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38490.17、-347.29）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対内対外証券投資（先週）

・中村日銀審議委員が札幌市金融経済懇談会で講演、記者会見

・30年物国債の入札

・車名別新車販売（5月）

・東京オフィス空室率（5月）

・豪貿易収支（4月）

・シンガポールでインド太平洋経済枠組み（IPEF）閣僚級会合及びクリーン経済投

資家フォーラム

・スイス失業率（5月）

・独製造業受注（4月）

・ユーロ圏小売売上高（4月）

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・欧州議会選挙（9日まで）

・英イングランド銀行（中央銀行）意思決定者パネル（DMP）調査

・ブラジル貿易収支（5月）

・カナダ貿易収支（4月）

・米貿易収支（4月）

・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》