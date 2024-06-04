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前日に動いた銘柄 part1 ナイル、C＆FロジHD、メルカリなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ナイル、C＆FロジHD、メルカリなど
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
フィルカンパニー＜3267＞ 581 -43
上期業績予想を下方修正。
ナトコ＜4627＞ 1500 -91
上期営業利益23.1％減。
ナイル＜5618＞ 945 +150
日本トイザらスに「生成AIコンサルティングサービス」の提供開始。
IGS＜4265＞ 456 +80
非認知能力の可視化ツールを全国1万2000校が導入する
内田洋行の学習eポータルと連携。
クラウドワークス＜3900＞ 943 +46
子会社がAIスキルに特化したリスキリング支援を開始。
はてな＜3930＞ 731 -69
第3四半期累計の営業損益が0.39億円の赤字。
C＆FロジHD＜9099＞ 5570 +705
SGHDが5740円でTOBを実施。
メルカリ＜4385＞ 2048 +215
シティグループ証券ではいよいよ利益成長フェーズへ転じる可能性と。
住友ファーマ＜4506＞ 328 +23
ビジョンケアおよびVCT社との裁定請求事案終結からの買い戻し続く。
科研製薬＜4521＞ 3788 +213
野村絢氏の大株主浮上が手掛かり材料に。
日産化学＜4021＞ 4620 +261
メリルリンチ日本証券では投資判断2段階格上げ。
安川電機＜6506＞ 6267 +280
エヌビディアCEO講演でロボットアーム関連に関心も。
北洋銀行＜8524＞ 613 +31
ラピダス関連の銀行株として関心が続く。
岩谷産業＜8088＞ 9569 +450
日本とEUが水素分野の協力関係に関する工程表と。
池田泉州＜8714＞ 446 +23
3月高値更新で買い戻しも優勢に。
太陽誘電＜6976＞ 3423 +116
使用温度上限165度実現のパワーインダクタを引き続き材料視も。
シャープ＜6753＞ 984.1 +13.9
データセンター運営事業に進出と伝わる。
大成建設＜1801＞ 6151 +184
CLSA証券では投資判断2段階格上げ。
五洋建設＜1893＞ 655.5 +24.3
海洋観測ドローンの開発を発表。
スズキ＜7269＞ 1891.5 +28
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
トリケミカル研究所<4369> 3885 -485
第1四半期大幅減益決算をマイナス視。
北海道電力<9509> 1542.5 -107
電力株全面安と全般利食い売りが優勢。
ソシオネクスト<6526> 4345 -233
半導体関連は相対的に戻りの鈍い動きに。
フォスター電機<6794> 1681 -70
急ピッチの上昇続き過熱警戒感強まる。
タマホーム<1419> 4000 -190
配当権利落ちの影響強く戻り売り。
古河電気工業<5801> 4046 -187
海底ケーブル関連として足元では強い動きとなっていたが。
フジクラ<5803> 3076 -148
古河電工と同様に利食い売りが集まる展開へ。
ディップ<2379> 2518 -87
目立った材料なく需給要因。《CS》
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