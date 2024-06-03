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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 設備投資(1-3月) 16.4％
08:50 企業利益(1-3月) 13.0％
08:50 企業売上高(1-3月) 4.2％
09:30 製造業PMI(5月) 50.5
ジャパン・エネルギー・サミット(5日まで)
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(5月) 51.6 51.4
14:00 印・製造業PMI確定値(5月) 58.4
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 47.4
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.49％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(5月) 55.9
23:00 米・建設支出(4月) 0.2％ -0.2％
23:00 米・ISM製造業景況指数(5月) 49.6 49.2
米・自動車販売(5月、4日までに) 1582万台 1574万台
オーストリア・国際原子力機関(IAEA )理事会(7日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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