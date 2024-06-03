ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2024年6月3日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　設備投資(1-3月)　　16.4％
08:50　企業利益(1-3月)　　13.0％
08:50　企業売上高(1-3月)　　4.2％
09:30　製造業PMI(5月)　　50.5


ジャパン・エネルギー・サミット(5日まで)


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(5月)　51.6　51.4
14:00　印・製造業PMI確定値(5月)　　58.4
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　　47.4
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.49％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(5月)　　55.9
23:00　米・建設支出(4月)　0.2％　-0.2％
23:00　米・ISM製造業景況指数(5月)　49.6　49.2


米・自動車販売(5月、4日までに)　1582万台　1574万台

オーストリア・国際原子力機関(IAEA )理事会(7日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事