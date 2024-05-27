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5/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 5/27
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39069.59、+4.33）
・ナスダック総合指数は上昇（16920.79、+184.76）
・シカゴ日経先物は上昇（38800、大阪比+200）
・SOX指数は上昇（5220.92、+94.93）
・VIX指数は低下（11.93、-0.84）
・米原油先物は上昇（77.72、+0.85）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38646.11、-457.11）
・1ドル＝156.90-00円
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀「2024年国際コンファランス」で植田総裁あいさつ、内田副総裁が基調講演
・外食売上高（4月）
・景気動向指数改定値（3月）
・月例経済報告（5月）
・中国工業企業利益（4月）
・独IFO企業景況感指数（5月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支（先週）
・日中韓首脳会談
・欧州連合（EU）外相理事会
・国連保健機関（WHO）年次総会
・英国、米国は休場《ST》
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