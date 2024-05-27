*08:40JST 5/27

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39069.59、+4.33）

・ナスダック総合指数は上昇（16920.79、+184.76）

・シカゴ日経先物は上昇（38800、大阪比+200）

・SOX指数は上昇（5220.92、+94.93）

・VIX指数は低下（11.93、-0.84）

・米原油先物は上昇（77.72、+0.85）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38646.11、-457.11）

・1ドル＝156.90-00円

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・日銀「2024年国際コンファランス」で植田総裁あいさつ、内田副総裁が基調講演

・外食売上高（4月）

・景気動向指数改定値（3月）

・月例経済報告（5月）

・中国工業企業利益（4月）

・独IFO企業景況感指数（5月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支（先週）

・日中韓首脳会談

・欧州連合（EU）外相理事会

・国連保健機関（WHO）年次総会

・英国、米国は休場《ST》